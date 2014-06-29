پیشنهاد ایران به سازمان جهانی گمرک

به گزارش خبرگزاری مهر، هيات نمايندگي گمرك جمهوري اسلامي ايران به رياست دكتر مسعود كرباسيان در اجلاس ساليانه روساي گمركات جهان مشاركت فعال داشت و با ارايه يك پيشنهاد ، مورد تمجيد دبير كل سازمان جهاني گمرك قرار گرفت.

رئيس كل گمرك ايران بر اساس دعوت رسمي دبير كل سازمان جهاني گمرك ودر راس يك هيات بلند پايه از چهارم تا هفتم تير ماه سال جاري در نشست ساليانه سازمان جهاني گمرك در بروكسل شركت كرد.

نشست ساليانه سازمان جهاني گمرك امسال با حضور بيش از 180 كشور و سازمان عضو يا ناظر شركت كننده در مقر اين سازمان برگزار شد و در اين اجلاس كرباسيان رييس كل گمرك ايران ضمن مطرح نمودن نقطه نظرات و پيشنهادات گمرك ايران، با مسئولين ارشد سازمان جهاني گمرك و روساي گمركات مهم كشورهاي همسايه و شركاي عمده تجاري جمهوري اسلامي ايران ديدار و گفتگو كرد.

غلامرضا صفاري طاهري مديركل دفتر همكاريهاي بين الملل گمرك در خصوص جزييات حضور هيات ايراني در اين اجلاس گفت: ارائه پيشنهاد گمرك جمهوري اسلامي ايران در خصوص ضرورت توجه به كدهاي منحصر به فرد شناسايي كالا، كه علاوه بر سازمان گمرك توسط ساير ارگانها و نهادهاي كنترلي نيز جهت رهگيري و رديابي كالاهاي خطرناك و قاچاق مورد استفاده قرار مي گيرند و لزوم متمايز نمودن آنها از كدهاي سيستم هماهنگ (HS) در عين بررسي ، تحقيق و شفاف سازي مستمر در اين زمينه و همچنين امكان سنجي برقراري نوعي ارتباط يا ادغام اين كدها، مورد توجه و تمجيد دبيركل سازمان جهاني گمرك قرار گرفت و مقرر گرديد دبيرخانه اين موضوع را يادداشت و پيگيري نمايد.

همچنين گمرك جمهوري اسلامي ايران ضمن ارائه ديدگاه خود در خصوص اهميت و ماهيت گمركي بيش از 90 درصد از مفاد موافقت نامه تسهيل تجارت سازمان جهاني تجارت ( WTO TFA ) كه در اجلاس اخير وزاري بازرگاني كشورهاي عضو آن سازمان ، در بالي اندونزي نهايي و طي قطعنامه اخير كميسيون سياست گذاري سازمان جهاني گمرك، در ماه دسامبر 2013 ميلادي در دوبلين ، مورد تاييد و تاكيد قرار گرفت ، آمادگي و همسويي كامل قوانين ، مقررات و استاندارهاي در حال اجراي خود را با الزامات موافقتنامه مذكور مطرح نمود و با اشاره به موفقيت حساس و ژئو پلتيك جمهوري اسلامي ايران و اهميت رويه ترانزيت گمركي و حساسيت بحث تضمينات مربوط به آن ، به صدور بخشنامه اي جديد از سوي گمرك جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد و در ادامه پيشنهاد و حمايت خود را از تهيه ابزاري جديد در اين زمينه، در قالب يك سند قانوني اعلام داشت كه مورد توجه حاضرين در جلسه قرار گرفت .

در حاشيه اجلاس مذكور هيات اعزامي از گمرك جمهوري اسلامي ايران به رياست مسعود كرباسيان با مقامات ارشد سازمان جهاني گمرك ، از جمله كونيو ميكوريا دبيركل سازمان، سرجيو موجيكا معاون دبيركل، اريك كي يك مديركل بخش ظرفيت سازي و همچنين روساي كل گمركات مهم منطقه بويژه گمركات آذربايجان ، تركيه ، كره جنوبي و استراليا ديدار و گفتگو و بر توسعه و تقويت همكاريهاي في مابين تاكيد نمود.





