به گزارش خبرنگار مهر، پيش از ظهر يكشنبه همزمان با نخستين روز از ماه مبارك رمضان، تفاهم‌نامه همكاري مشترك ميان دانشگاه يزد و دانشگاه علوم پزشكي يزد با حضور روساي هر دو دانشگاه و معاونان آنها در ساختمان استقلال دانشگاه يزد به امضا رسيد.

رئيس دانشگاه يزد در جلسه اي كه پيش از امضاي اين تفاهم نامه برگزار شد، اظهار داشت: امضاي اين تفاهم نامه به طور قطع نقطه عطفي ميان همكاري هاي بين دانشگاهي در استان يزد خواهد بود.

محمدصالح اوليا بيان كرد: احساس نياز به همكاري با دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد در دانشگاه يزد به شدت احساس مي شد و برخي خلأها در بخش‌ هاي پژوهشي، پايان نامه ها و ... وجود داشت.

وي اظهار اميدواري كرد: امضاي اين تفاهم نامه بتواند علاوه بر رفع نيازهاي هر دو دانشگاه، زمينه جهش علمي براي دانشجويان استان يزد را نيز فراهم كند.

تجميع امكانات دانشگاهي به توسعه فناوري هاي علمي كمك مي كند

معاون پژوهشي دانشگاه يزد نيز در اين جلسه با اشاره به تجهيزات آزمايشگاهي كه در اختيار دانشگاه ها قرار دارد، عنوان كرد: تجميع اين امكانات و قرار دادن آنها در اختيار دانشجويان مي تواند به توسعه فناوري هاي علمي كمك كند.

سيد محمدتقي المدرسي با بيان اينكه زمينه هاي مشترك همكاري بسياري بين دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد و دانشگاه يزد وجود دارد، بيان كرد: با امضاي اين تفاهم نامه حتي مي توان بودجه هاي پژوهشي را نيز جهت دهي كرد و كارهاي پژوهشي و علمي استان را با پيشرفت هاي بيشتر و قابل قبول تري ادامه داد.

وي با ابراز تاسف از اينكه ارتباط ميان دانشگاه هاي بزرگ در كشور ما كمرنگ است، بيان كرد: اين وضعيت در استان يزد نيز وجود دارد و اين در حالي است كه در اغلب كشورهاي دنيا، ارتباط و تعامل بسيار خوبي ميان دانشگاه ها وجود دارد.

المدرسي با اشاره به منافع تفاهم‌نامه ميان دو دانشگاه بيان كرد: منافع اين تفاهم نامه در نهايت به جامعه و مردم مي‌رسد و اميدواريم بتوانيم در اين مسير با جديت و موفقيت به اجراي بندها و مفاد تفاهم نامه بپردازيم.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد نيز در اين مراسم با اشاره به قدمت و سابقه فعاليت دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد نخستين دانشگاه تاسيس شده در اين استان پس از انقلاب اسلامي است و 31 سال از عمر اين دانشگاه مي‌گذرد.

آماده همكاري با رشته هاي مختلف دانشگاه يزد هستيم

سيد محمدرضا ميرجليلي بيان كرد: اين دانشگاه هم اكنون 5هزار دانشجو در مقاطع مختلف تحصيلي و تحصيلات تكميلي دارد و به دليل بهره مندي از فضا، نيرو و تجهيزات، آمادگي همكاري با بسياري از رشته هاي دانشگاه يزد را دارد.

وي با اشاره به فعاليت علوم پايه در دانشگاه يزد عنوان كرد: اين بخش مي‌تواند زمينه ساز فعاليت هاي پژوهشي در دانشگاهي مختلف باشد.

ميرجليلي با اشاره به فعاليت مراكز پژوهشي قلب، توليد مثل و ديابت عنوان كرد: برخي رشته‌هاي علوم پايه ارتباط تنگاتنگي با اين رشته‌ها دارند و مي توانند در كارهاي پژوهشي موثر عمل كنند.

وي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينكه كار تيمي و استفاده از وسايل و امكانات ديگران و انجام كار مشترك در كشور ما ضعيف است، عنوان كرد: يكي از اهداف دانشگاه علوم پزشكي يزد اين بود كه بيشتر به سمت كيفي سازي كارهاي خود برود و در اين راستا نياز به انجام كارهاي تيمي و مشترك است.

اصلي‌ترين مشكل تفاهم نامه عدم اجراي آنها در مرحله عمل است

رئيس دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد با اشاره به مشكلات اغلب تفاهم نامه ها اظهار داشت: اصلي ترين مشكل تفاهمنامه‌ها اين بود كه در عمل اجرا نمي شد و اميدواريم اين اولين تفاهم نامه اي باشد كه بين دو دانشگاه به مرحله اجرا در مي آيد.

وي تصريح كرد: بسياري از تفاهم نامه وقتي به پاي عمل مي‌رسند، قوانين دست و پاگير و بروكراسي هاي اداري، مانع از اجراي آنها مي‌شدند اما اميدواريم چنين اتفاقي براي اين تفاهم نامه رخ ندهد.

ميرجليلي با اشاره به بحث آموزش در دانشگاه علوم پزشكي يزد نيز اظهار داشت: در زمينه آموزش نقطه‌هاي اشتراك بسياري داريم كه مي‌توانيم با به اشتراك گذاشتن اين نقاط، به يكديگر متصل شويم و در نهايت كاري كامل و جامع و كم هزينه انجام دهيم.

معاون تحقيقات و فناوري دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد نيز در اين جلسه اظهار داشت: در اين تفاهم‌نامه به سه موضوع انجام طرح‌هاي تحقيقاتي مشترك، مباحث صنعتي و مهندسي پزشكي خوش بين هستم و اميدوارم اين تفاهم نامه به ارتقا علمي در اين بخش‌ها كمك كند.

تهيه شناسنامه از كليه وسايل آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشكي يزد

فاطمه عزالديني همچنين با اشاره به اينكه دانشگاه علوم پزشكي يزد در حال تهيه شناسنامه‌اي از كليه وسايل آزمايشگاهي دانشگاه علوم پزشكي است، پييشنهاد داد تا دانشگاه يزد نيز اين شناسنامه را تهيه از وسايل آزمايشگاهي خود تهيه كند تا اطلاعات كاملي در اختيار دانشجويان باشد و آنها مجبور به استفاده از امكانات دانشگاهي ساير شهرها به دليل عدم آگاهي از وجود برخي دستگاه ها و تجهيزات نباشند.

معاون آموزشي دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد نيز در اين جلسه اظهار داشت: اميدواريم جهش علمي سالهاي آينده در استان يزد و حتي كشور، نقطه آغازش امضاي اين تفاهم نامه باشد.

محمود نوري شادكام با تاكيد بر اينكه در كار درمان بسياري از بيماري ها بايد به صورت جدي وارد عمل شد، بيان كرد: اگر كارها درست انجام شود و برنامه ريزي سرلوحه امور باشد، هم در زمينه كارهاي پژوهشي و هم در زمينه كارهاي تشخيصي، پيشرفت هاي چشمگيري خواهيم داشت.

موضوع سلول‌هاي بنيادين بيشترين نياز به همكاري هاي تيمي را دارد

وي با بيان اينكه موضوع سلول هاي بنيادين بيشترين بحثي است كه همكاري تيمي را مي طلبد، عنوان كرد: كار در حوزه سلولهاي بنيادين مي تواند بيشترين سهم را در اين تفاهم نامه داشته باشد.

نوري شادكام با بيان اينكه ما در حال حاضر 10 دانشكده، 22 مقطع كارشناسي ارشد، 12 مقطع دكترا، 10 تخصص دندانپزشكي، دو فلوشيپ و ... در دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد داريم، بيان كرد: آمادگي همكاري در همه اين عرصه ها با همراهي دانشگاه هاي استان يزد را داريم.

رئيس مركز تحقيقات سلولهاي بنيادين دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد نيز در اين جلسه اظهار داشت: بسياري از دانشگاه هاي ديگر تفاهم نامه هاي مشترك همكاري امضا كرده اند اما اغلب آنها عملي نشده اما اميدواريم بتوانيم اين تفاهم نامه را 100 درصد عملي كنيم.

جهاد علمي شوخي نيست

نيكوكار بيان كرد: مشكلي كه در كل كشور شاهد آن هستيم، عدم تمايل به انجام كار تيمي است زيرا هيچ كدام از ما لذت كار تيمي را نچشيده ايم و عملا شاهد نتايج كار تيمي نبوده ايم.

وي با بيان اينكه رهبر معظم انقلاب چندين سال است كه دستور جهاد علمي داده اند، بيان كرد: جهاد شوخي نيست و بايد جدي گرفته شود و همه ما دانشگاهيان بايد تصور كنيم كه اكنون در ميان نبرد هستيم و مجاهدانه بايد قدم هاي علمي برداريم.

رئيس مركز تحقيقات سلولهاي بنيادين دانشگاه علوم پزشكي شهيد صدوقي يزد اظهار اميدواري كرد: با امضاي اين تفاهم نامه، ساير دانشگاه هاي استان يزد از جمله دانشگاه پيام نور، آزاد، علمي كاربردي و ... نيز خود پيش قدم شوند تا بتوانيم كارهاي مشترك علمي انجام دهيم.

وي با بيان اينكه در زمينه نانوتكنولوژي و تكنولوژي مي توانيم كارهاي مشترك بين دانشگاهي بسياري در استان يزد انجام دهيم، بيان كرد: مهندسي بافت نيز نياز به كار تيمي دارد و اميدواريم بتوانيم با انجام كارهاي پژوهشي مشترك، منطقه جنوب شرق كشور را در زمينه مهندسي بافت پوشش دهيم.