جزئیات نشست 4 ساعته دستمزد کارگران/ انتخاب کمیته 9 نفره تعیین فرمول جدید مزد

فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر از برگزاری اولین نشست کمیته تخصصی مزد و بهره وری وزارت کار با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان، معاونین و مشاورین وزیر کار، اتاق اصناف، اتاق تعاون، خانه صنعت و معدن و اساتید دانشگاه خبر داد.

رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت تعاون، کار و رفاه اظهارداشت: کارگروه تخصصی، کمیته 9 نفره ای را برای حضور مستمر در نشست های مزد و بهره وری انتخاب و معرفی کرده است. همچنین 3 صنعت، ساختمان، مواد غذایی و خودرو به عنوان پایلوت بررسی های کارشناسی آنالیز قیمت تمام شده تولید انتخاب شدند.

توفیقی همچنین از مشخص شدن 3 کارخانه بزرگ در ساختمان، صنعت و مواد غذایی برای حضور کارشناسان کارگروه تخصصی مزد و بهره وری خبر داد و افزود: کارشناسان با حضور در بخش های حسابداری و حسابرسی شرکت های انتخاب شده که در واقع هر یکی از این شرکت ها می توانند به منزله نماینده یک صنف بزرگ در ساختمان، خودرو و مواد غذایی باشند؛ به بررسی های پیرامون قیمت تمام شده تولید و وضعیت دستمزدها خواهند پرداخت.

این مقام مسئول کارگری کشور تاکید کرد: بزودی آنالیز قیمت تمام شده در این بخش ها آغاز خواهد شد. آنالیزهای قیمتی قرار است در 3 بخش قیمت تمام شده تولید، هزینه های سربار و دستمزدها صورت گیرد.

وی خاطرنشان کرد: کارگروه در نظر دارد در بررسی ها به این نقطه برسد که چقدر می توان از هزینه های قیمت تمام شده تولید و هزینه های سربار کم کرد و آن را به بخش دستمزد کارگران افزود. همچنین به دنبال این هستیم که چگونه می توان قیمت مواد اولیه را کاهش ولی کیفیت آن را افزایش داد.

به گفته توفیقی، تنها راه خروج از رکود افزایش کیفیت کالاها و کاهش قیمت تمام شده است. در هر صورت چاره ای جز این نداریم که سرمایه گذاری های جدیدی در تولید صورت گیرد و قدرت رقابت افزایش پیدا کند.

رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت تعاون، کار و رفاه تصریح کرد: استفاده از ماشین آلات جدید با تکنولوژی روز با داشتن قدرت رقابت در تولید نیز از مباحث دیگری بود که کارگروه تخصصی مطرح و پیرامون آن از سوی کارشناسان مباحثی مطرح شد.

وی ادامه داد: قرار است از سوی وزارت کار، اقتصاد و صنعت لایحه ای تدوین شود که طی آن دولت برخی حمایت ها را از کارفرمایان در قبال نوسازی تجهیزات تولید را به انجام برساند. از سوی دیگر کارگروه تصمیم گرفته است تا کمیته گروهی را برای انجام برخی بررسی های جزئی تر انجام دهد.

این مقام مسئول کارگری کشور اظهارداشت: پس از استخراج آنالیز قیمت ها در هر یک از صنایع انتخاب شده، اساتید دانشگاه سهم قیمت تمام شده، هزینه های سربار و دستمزد را مشخص خواهند کرد.

توفیقی تاکید کرد: با ارائه نتایج بررسی های اساتید دانشگاه از اینکه چگونه می توان هزینه ها را در تولید کاهش داد، شورای ملی 3 جانبه تشکیل جلسه خواهد داد. در نهایت هدف این است که راهکارهای جستجو شود تا بتوانیم دستمزد کارگران را افزایش دهیم.

رئیس کارگروه تخصصی مزد و بهره وری وزارت تعاون، کار و رفاه گفت: در حال حاضر، یک نقشه راه 4 ماهه برای کارگروه ترسیم شده است و تلاش خواهیم کرد تا پاییز نتایج بررسی ها پیرامون مزد و بهره وری را آماده و برای طرح در شورای 3 جانبه ملی ارائه کنیم.

وی ادامه داد: در نتیجه می توانیم از این طریق فرمول جدیدی را برای تعیین حداقل دستمزد سالیانه کارگران طراحی نماییم.