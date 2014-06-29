مرمت و لايروبي قنات بداق آباد سمنان به پايان رسيد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اصغری صبح یکشنبه در نشستی با خبرنگاران در محل جهاد کشاورزی شهرستان سمنان ضمن اشاره به اجرای عملیات لایروبی، پالانه ریزی، بغل تراشی و ... قنات بداق آباد اظهار داشت: 90 میلیون ریال از محل اعتبارات بلاعوض دولتی و 20 میلیون ریال نیز آورده بهره برداران در این طرح هزینه شد.

وی از اتمام کار تسطیح نسبی شش هکتار از اراضی جهاد کشاورزی شهرستان سمنان با صرف 60 میلیون ریال اعتبار بلاعوض دولتی و 12 میلیون ریال از محل آورده کشاورزان نیز خبر داد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سمنان همچنین گفت: کار عملیات شن ریزی و مرمت جاده های بین مزارع به طول حدود دو کیلومتر با تخصیص 170میلیون ریال اعتبار بلاعوض دولتی به پیمانکار ابلاغ و شروع شد.

اصغری در خصوص سایر اقدامات این مدیریت در ماه گذشته افزود: ارزیابی و نظارت بیش از 190 طرح توسعه بخش کشاورزی، معرفی سه مرغدار برای دریافت تسهیلات بهینه سازی مصرف سوخت، اجرای طرح رکورد گیری شیر از هفت گله، واگذاری سه هزار و 890 متر مربع زمین از محل مجوز کمیسیون تبصره یک ماده یک و در سطح پنج هزار و 299 متر مربع از تبصره چهار و وصول بالغ بر هفت میلیون ریال عواید در حوزه امور اراضی از دیگر اقدامات مدیریت در ماه گذشته بوده است.

2130 تن فرآورده هاي دام و طيور در آرادان توليد شد

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آرادان نیز در این نشست از تولید دو هزار و 130 تن انواع فراورده های دام و طیور طی ماه گذشته در واحد های دام و طیور این شهرستان خبر داد و گفت: در ماه گذشته 720 تن شیر، 520 تن گوشت قرمز، 410 تن گوشت سفید و 470 تن تخم مرغ صنعتی و بومی در واحدهای فعال شهرستان تولید و به بازار مصرف عرضه شد.

مراد خادم افزود: صدور یک جواز تاسیس و شش پروانه بهره برداری، تمدید چهار پروانه بهره برداری و دو جواز تاسیس، انجام 380 مورد تلقیح مصنوعی، اجرای طرح رکورد گیری شیر از 290 راس گاو، بازسازی 80 مترمربع جایگاه دام، اجرای طرح ثبت مشخصات و رکورد گیری هفت کلنی زنبور عسل، اجرای طرح ارزیابی و بهبود عملکرد دو واحد مرغداری از دیگر اقدامات این مدیریت در حوزه دام و طیور بوده است.