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۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۷:۱۰

حجت الاسلام بخشی:

قرآن و مباحث دینی در راس برنامه های اوقات فراغت تابستان نوجوانان باشد

قرآن و مباحث دینی در راس برنامه های اوقات فراغت تابستان نوجوانان باشد

میامی – خبرگزاری مهر: مسئول کانون فرهنگی تبلیغی شهرستان میامی با تاکید بر این که برنامه های قرآنی و دینی باید رویکرد اصلی اوقات فراغت جوانان باشد تصریح کرد: با آغاز فصل تابستان و ماه مبارک رمضان، آموزش برنامه های قرآنی مورد اهمیت بیشتری قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید بخشی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه هم اندیشی با مسئول فرهنگی شهرستان میامی در محل نمایندگی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان، تعامل برنامه های فرهنگی و هنری بین ادارات و سازمان ها را ضروری دانست و عنوان کرد: در برنامه های اوقات فراغت امسال علاوه بر مباحث قرآنی مباحث دینی، برنامه های مختلف فرهنگی و هنری هم باید مورد توجه قرار بگیرد.

مسئول نمایندگی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان میامی نیز در این جلسه گفت: اهمیت و هدف از پر کردن اوقات فراغت به ویژه نسل نوجوان غنی سازی اوقات فراغت و نگاه ویژه آنان به این زمان است.

رضا مهدیان ضمن اشاره به اهمیت زمان و تبیین ارزش آن بین نوجوانان و جوانان افزود: پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان نیاز واقعی و جدی است و ما باید سعی کنیم تا جوانان با سپری کردن این دوران کوله باری از دانش و آموزه های دینی، قرآنی، فرهنگی و هنری را جمع کنند.

وی در پایان خاطر نشان کرد: این اداره با برگزاری برنامه های مختلف ویژه ماه مبارک رمضان از جمله برگزاری کلاس های قرآنی، مسابقات اذان، جزء خوانی قرآن کریم و ... برای پر بار کردن این ایام گام برداشته است.
 

کد مطلب 2321943

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