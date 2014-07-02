مردم هنوز به خرید اینترنتی کتاب اعتماد ندارند

ابوالفضل دیداری، مسئول فروش اینترنتی کتاب انتشارات جهاد دانشگاهی در گفتگو با خبرنگار مهر به این‌که جز کتاب‌های کودک و نوجوان، کتاب‌های دانشگاهی و عمومی را در فروشگاه اینترنتی جهاد دانشگاهی می‌توان یافت، گفت: در این فروشگاه، علاوه بر کتاب‌های انتشارات جهاد دانشگاهی، کتب دانشگاهی و عمومی در زمینه تاریخ، فلسفه، روان‌شناسی، هنر، علوم سیاسی و... را هم می‌توان یافت. در این مرکز تنها کتاب کودک و نوجوان یافت نمی‌شود چون مخاطب اصلی این نشر، قشر جوان و دانشجو دانست.

او به این‌که هدف از راه‌اندازی فروشگاه اینترنتی جهاد دانشگاهی، تمرکز فعالیت‌های این مرکزاست اشاره و بیان کرد: جهاد دانشگاهی، یک ناشر شناخته شده است و در سطح کشور نمایندگی دارد. هدف از راه‌اندازی این مرکز، معرفی کتاب‌های تازه جهاد دانشگاهی، تمرکز فعالیت‌های آن و دسترسی آسان‌تر مخاطبان به کتاب‌ها بود.

به گفته دیداری هنوز خرید اینترنتی کتاب، آن‌گونه که باید و شاید جا نیفتاده است و باید در این زمینه فرهنگ‌سازی شود. انگار مردم هنوز به این سیستم خرید و فروش اعتماد ندارند. پس کسانی که عهده‌دار فروش اینترنتی کتاب هستند باید سفارش مخاطب خود را در کوتاه‌ترین زمان به دست او برسانند و با خوش قولی خود، اعتماد او را جلب کنند.

مسئول فروش اینترنتی کتاب انتشارات جهاد دانشگاهی با اشاره به این‌که 90 درصد مخاطبان می‌دانند چه می‌خواهند گفت: بیشتر مخاطبانی که اینترنتی کتاب خریداری می‌کنند می‌دانند دنبال چه هستند و هدفمند خرید می‌کنند.