مدیر مسئول سابق روزنامه ایران مجرم شناخته نشد

به گزارش خبرنگار مهر صبح امروز جلسه رسیدگی به اتهامات کاوه اشتهاردی مدیر مسئول سابق روزنامه ایران در شعبه 79 دادگاه کیفری استان تهران برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور اعضای هیأت منصفه دادگاه مطبوعات برگزار شد نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست اتهام مدیر مسئول سابق روزنامه ایران را افترا اعلام کرد.

در ادامه کاوه اشتهاردی در دفاع از خود پرداخت. هیأت منصفه دادگاه مطبوعات پس از شور متهم را مجرم نشناخت. در ادامه دادگاه به اتهامات (ر.خ) وبلاگ نویس رسیدگی کرد.

وی متهم به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین بود که هیأت منصفه مطبوعات وی را مجرم نشناخت اما به وی در ارتباط با بکارگیری الفاظ و محتوای منطبق با رسالت مطبوعاتی تذکر داد.