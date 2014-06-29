جیره بندی آب شرب خط قرمز وزارت نیرو است

به گزارش خبرگزاری مهر، هاشم امینی اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان در فصل تابستان به هیچ عنوان جیره بندی آب شرب را در دستور کار قرار نمی دهد اما مردم باید تا زمان اجرای طرح های آبرسانی به اصفهان بزرگ باید حداقل در مصرف آب بین 25 تا 30 درصد صرفه جویی کنند.

وی گفت: در حال حاضر سامانه آبرسانی اصفهان بزرگ با توجه به خشکی زاینده رود با کمبود حدود 3 مترمکعبی آب در ثانیه مواجه است و برای جبران این کمبود مشترکین باید با اصلاح الگوی مصرف استفاده از تجهیزات کاهنده در مصرف آب صرفه جویی کنند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با اشاره به افزایش سالیانه تعداد مشترکین تصریح کرد: درسال 87 تعداد مشترکین تحت پوشش آبرسانی اصفهان 887 هزار و 672 بوده اند این درحالیست که در سال گذشته تعداد مشترکین به بیش از یک میلیون و 45 هزار و 718 رسیده است.

وی به سرانه تولید آب در سنوات گذشته پرداخت و بیان داشت: سرانه تولید آب به ازای هر مشترک در سال 86 حدود 16/1 مترمکعب در روز بوده در حالیکه این رقم در سال 92 به حدود 01/1 مترمکعب رسیده است.

بنابراین باتوجه به محدودیت تولید آب که ناشی از تبعات خشکسالی است باید تا اجرای طرح های آبرسانی به اصفهان بزرگ صرفه جویی در مصرف آب سرلوحه همه امور قرار گیرد.

