اجرای برنامه های اوقات فراغت موجب کاهش آسیبهای اجتماعی می شود/ برپایی نمایشگاه اوقات فراغت در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، جمال ارشدی بعدازظهر یکشنبه در دومین جلسه ساماندهی اوقات فراغت جوانان استان که در سالن شهدای گمنام استانداری کردستان تشکیل شد، گفت: یکی از اهداف این جلسه ایجاد هماهنگی بین سازمان ها و ارگان های مرتبط با بحث غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان است.

وی با بیان اینکه با اوقات فراغت رها شده مواجه هستیم، عنوان کرد: اوقات فراغتی که برنامه ریزی اصولی برای آن صورت نگرفته شود به عبارتی رها شده تلقی می شود، لذا در این رابطه باید به صورت اصولی و هدف دار اقدام به عملیاتی کردن برنامه ها کرد تا شاهد خروجی مطلوبی شویم.

وی با تاکید بر اجرای برنامه های اوقات فراغت در مناطق حاشیه شهرها و سطح روستاها، بیان کرد: ساکنان مناطق مرفه نشین هزینه هایی برای اوقات فراغت فرزندان خود اختصاص می دهند لذا برای نوجوانان و جوانان موجود در حاشیه شهرها و روستاها که از نظر مالی خانواده های آنها توان هزینه در این راستا را ندارند باید برنامه غنی سازی اوقات فراغت به صورت ویژه اجرایی شود.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان با بیان اینکه اوقات فراغت نسل جوان یکی از مسائل مهم واصلی اجتماعی محسوب می شود، ادامه داد: دستگاه ها و سازمان های مختلف استان باید از موازی کاری در جنبه های مختلف در زمینه غنی سازی اوقات فراغت جلوگیری کنند.

ارشدی بر عملیاتی کردن برنامه های اوقات فراغت تاکید کرد واظهارداشت: ازآنجا که هدف اصلی اوقات فراغت کنترل آسیبهای اجتماعی است لذا به هر میزان برنامه های اوقات فراغت عملیاتی تر و غنی تر باشد میزان آسیب ها هم به مراتب کمتر خواهد بود.

برپایی نمایشگاه دستاوردهای اوقات فراغت در کردستان

وی اظهارداشت: بعد از پایان تعطیلات تابستان دستاوردها و اقدامات انجام شده توسط سازمان ها و دستگاه های مختلف اجرایی استان در قالب نمایشگاهی به نمایش در می اید.

وی عنوان کرد: دستگاه های که فعالیت خوب و مطلوب و تاثیرگذار بیشتری در سطح استان انجام داده باشند مورد تقدیر و تجلیل قرار خواهند گرفت.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری کردستان ادامه داد: مسئولان دولت تدبیر باید برنامه ها را به صورت منسجم به اجرا درآورند و از وعده و وعید پرهیز کنند.

ارشدی بر برنامه های مهارت آموزی، فعال سازی بخش خصوصی در بحث اوقات فراغت، برگزاری گفتمان ها در این رابطه و پوشش رسانه ای برنامه های اوقات فراغت استان تاکید کرد و گفت: انتظار می رود اهالی رسانه استان برنامه های اعلام شده از سوی دستگاه های اجرایی در این ایام را پیگیری و اطلاع رسانی کنند.