ماه رمضان بهترین فرصت برای آگاه سازی جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگ طلایه‌داران تبلیغ به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان و با حضور 80 مبلغ مذهبی و ائمه جماعات مساجد، با حضور فرماندار نظرآباد و امام جمعه این شهرستان ظهر یکشنبه برگزار شد.

شهریار آقایی با بیان این مطلب اظهار داشت: روحانیت معظم شیعه در طول تاریخ اسلام و همچنین تاریخ ایران اسلامی منشا اثرات و برکات بسیاری بوده است.

وی در ادامه تصریح کرد: روحانیون همواره در کنار مردم قرار داشته و برای حل مشکلات جامعه پیش‌ قدم بوده و ایثار کرده‌اند و به همین دلیل هیچ قشری در میان جامعه و در نزد مردم از اعتبار و جایگاه روحانیون برخوردار نیست.

فرماندار نظرآباد تاکید کرد: حفظ دین مبین اسلام و ترویج شعائر مذهبی در میان مردم به ویژه نسل جوان مهمترین وظیفه‌ای است که بر عهده طلاب و علمای دینی قرار داشته و به فضل الهی روحانیت معظم شیعه در انجام این وظیفه موفق و سربلند بوده است.

یکی از برنامه های دولت این است که مسئولان آمارهای غیر واقعی به مردم ندهند

آقایی افزود: خوشبختانه با حضور گسترده مردم در انتخابات تاریخی 24 خرداد، روح تازه‌ای در جامعه دمیده شد و موج جدیدی از شادی و امید ایران اسلامی را فراگرفت.

وی تاکید کرد: حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای و رای قاطعانه آنها به اعتدال، تدبیر و امید بار دیگر نقشه‌های شوم دشمنان را خنثی کرده و بدخواهان متوجه شدند که ملت ایران تا پای جان حامی انقلاب و نظام خود هستند.

این مسئول اطرنشان کرد: خوشبختانه با هدایت مقام عظمای ولایت، تلاش‌های شبانه‌روزی دولت و مدیران دولتی و حمایت‌های مردم، بسیاری از مشکلات گذشته برطرف شده و تلاش‌ها برای رفع مشکلات باقی‌مانده با قدرت ادامه دارد.

وی افزود: البته مشکلات بسیار بوده، اما مهم این است که حرکت در مسیر صحیحی قرار داشته با حمایت مردم و درایت و هدایت مقام معظم رهبری مشکلات برطرف می‌شود.

فرماندار نظرآباد اضافه کرد: امروز آنچه مورد تایید و تاکید دولت و مسئولان قرار دارد، این است که تحت هیچ شرایطی آمارهای غیر واقعی به مردم ارائه نداده و صادقانه با مردم واقعیت‌ها را در میان بگذاریم.

آقایی در ادامه از ائمه جماعت مساجد شهرستان خواست تا با اطلاع‌رسانی و روشنگری صحیح، مردم را از واقعیت‌ها آگاه کنند.

برگزاری هیچ مراسم فرهنگی و مذهبی بدون حضور و هدایت روحانی معنی ندارد

فرماندار نظرآباد یادآور شد: همانطور که مقام عظمای ولایت بارها تاکید فرمودند، تهاجم بی‌سابقه فرهنگی علیه باورها و اعتقادات مسلمانان از سوی کشورهای استکباری در دست انجام بوده و ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای آگاه‌سازی بیشتر جوانان است.

وی گفت: متاسفانه تهاجم فرهنگی شدت گرفته و بعضی وقت‌ها مسائلی انحرافی مطرح می‌شود که روحانیون آگاه ما باید با هوشیاری این توطئه‌ها را خنثی کنند.

آقایی افزود: به عنوان نمونه یک رخنه نرم فرهنگی در حال شکل‌گیری است که بعضی افراد مدعی می‌شوند که برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی مانند برگزاری هیئت‌های عزاداری نیازی به حضور روحانیت در مراسم نیست که این حرف نقطه شروع سقوط و آغاز یک توطئه بزرگ فرهنگی و ضد دینی است.

وی تاکید کرد: برگزاری هیچ مراسم فرهنگی و مذهبی بدون حضور و هدایت روحانی معنی ندارد.

این مسئول بیان کرد: برنامه‌های فرهنگی و مذهبی به ویژه برنامه‌های قرآنی باید به صورت متمرکز و هدفمند طراحی و اجرا شده و لازم است که روحانیت معظم شهرستان، هدایت و برنامه‌ریزی اینگونه برنامه‌ها را با محوریت امام جمعه محترم نظرآباد بر عهده داشته باشند.

باید برای جذب جوانان به مساجد تلاش کنیم

آقایی در پایان اعلام کرد: مدیریت ارشد این شهرستان از اجرای برنامه‌های فرهنگی با هدایت روحانیون به ویژه برنامه‌های قرآنی حمایت کرده و از نهادهای متولی امور فرهنگی خواست تا بیش از گذشته در اجرای اینگونه برنامه‌ها تلاش کنند.

در ادامه مراسم حجت‌الاسلام علی اکبر وثوقی با بیان این مطلب اظهار داشت: باید از فرصت ماه مبارک رمضان برای آگاهی نسل جوان نسبت به توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان اسلام وانقلاب بیشتری استفاده را کرد.

وثوقی در ادامه بیان کرد: مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی بر اجرای احکام و حدود الهی زیر نظر مقام عظمای ولایت تاکید داشته و تلاش‌های خوبی را در شهرستان نظرآباد شاهد هستیم.

امام جمعه نظرآباد یادآور شد: در شرایطی که دشمنان اسلام و انقلاب شبانه‌روز برای منحرف کردن ذهن جوانان ما توطئه می‌کنند، باید بیش از گذشته برای جذب آنها به سنگر مساجد تلاش کنیم.

وثوقی در پایان گفت: خوشبختانه فرماندار ارزشی و ولایی شهرستان نظرآباد اعلام کردند که از برنامه‌های قرآنی، معنوی و ارزشی حمایت کرده و این حمایت را در ماه‌های گذشته شاهد بودیم و باید از فضای فراهم شده در شهرستان نظرآباد برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان بیش از گذشته استفاده کرد.