  1. استانها
  2. البرز
۸ تیر ۱۳۹۳، ۱۷:۲۷

آقایی مطرح کرد؛

ماه رمضان بهترین فرصت برای آگاه سازی جوانان است

ماه رمضان بهترین فرصت برای آگاه سازی جوانان است

کرج - خبرگزاری مهر: فرماندار نظرآباد در همایش بزرگ طلایه‌‌داران تبلیغ با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری در رابطه با تهاجم بی‌سابقه فرهنگی علیه باورها و اعتقادات مسلمانان از سوی کشورهای استکباری، بیان کرد: ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای آگاه‌سازی بیشتر جوانان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم بزرگ طلایه‌داران تبلیغ به مناسبت آغاز ماه مبارک رمضان و با حضور 80 مبلغ مذهبی و ائمه جماعات مساجد، با حضور فرماندار نظرآباد و امام جمعه این شهرستان ظهر یکشنبه برگزار شد.
 
شهریار آقایی با بیان این مطلب اظهار داشت: روحانیت معظم شیعه در طول تاریخ اسلام و همچنین تاریخ ایران اسلامی منشا اثرات و برکات بسیاری بوده است.
 
وی در ادامه تصریح کرد: روحانیون همواره در کنار مردم قرار داشته و برای حل مشکلات جامعه پیش‌ قدم بوده و ایثار کرده‌اند و به همین دلیل هیچ قشری در میان جامعه و در نزد مردم از اعتبار و جایگاه روحانیون برخوردار نیست.
 
فرماندار نظرآباد تاکید کرد: حفظ دین مبین اسلام و ترویج شعائر مذهبی در میان مردم به ویژه نسل جوان مهمترین وظیفه‌ای است که بر عهده طلاب و علمای دینی قرار داشته و به فضل الهی روحانیت معظم شیعه در انجام این وظیفه موفق و سربلند بوده است.
 
یکی از برنامه های دولت این است که مسئولان آمارهای غیر واقعی به مردم ندهند 
 
آقایی افزود: خوشبختانه با حضور گسترده مردم در انتخابات تاریخی 24 خرداد، روح تازه‌ای در جامعه دمیده شد و موج جدیدی از شادی و امید ایران اسلامی را فراگرفت.
 
وی تاکید کرد: حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای و رای قاطعانه آنها به اعتدال، تدبیر و امید بار دیگر نقشه‌های شوم دشمنان را خنثی کرده و بدخواهان متوجه شدند که ملت ایران تا پای جان حامی انقلاب و نظام خود هستند.
 
این مسئول اطرنشان کرد: خوشبختانه با هدایت مقام عظمای ولایت، تلاش‌های شبانه‌روزی دولت و مدیران دولتی و حمایت‌های مردم، بسیاری از مشکلات گذشته برطرف شده و تلاش‌ها برای رفع مشکلات باقی‌مانده با قدرت ادامه دارد.
 
وی افزود: البته مشکلات بسیار بوده، اما مهم این است که حرکت در مسیر صحیحی قرار داشته با حمایت مردم و درایت و هدایت مقام معظم رهبری مشکلات برطرف می‌شود.
 
فرماندار  نظرآباد اضافه کرد: امروز آنچه مورد تایید و تاکید دولت و مسئولان قرار دارد، این است که تحت هیچ شرایطی آمارهای غیر واقعی به مردم ارائه نداده و صادقانه با مردم واقعیت‌ها را در میان بگذاریم.
 
آقایی در ادامه از ائمه جماعت مساجد شهرستان خواست تا با اطلاع‌رسانی و روشنگری صحیح، مردم را از واقعیت‌ها آگاه کنند.
 
برگزاری هیچ مراسم فرهنگی و مذهبی بدون حضور و هدایت روحانی معنی ندارد
 
فرماندار نظرآباد یادآور شد: همانطور که مقام عظمای ولایت بارها تاکید فرمودند، تهاجم بی‌سابقه فرهنگی علیه باورها و اعتقادات مسلمانان از سوی کشورهای استکباری در دست انجام بوده و ماه مبارک رمضان بهترین فرصت برای آگاه‌سازی بیشتر جوانان است.
 
وی گفت: متاسفانه تهاجم فرهنگی شدت گرفته و بعضی وقت‌ها مسائلی انحرافی مطرح می‌شود که روحانیون آگاه ما باید با هوشیاری این توطئه‌ها را خنثی کنند.
 
آقایی افزود: به عنوان نمونه یک رخنه نرم فرهنگی در حال شکل‌گیری است که بعضی افراد مدعی می‌شوند که برای اجرای برنامه‌های فرهنگی و مذهبی مانند برگزاری هیئت‌های عزاداری نیازی به حضور روحانیت در مراسم نیست که این حرف نقطه شروع سقوط و آغاز یک توطئه بزرگ فرهنگی و ضد دینی است.
 
وی تاکید کرد: برگزاری هیچ مراسم فرهنگی و مذهبی بدون حضور و هدایت روحانی معنی ندارد.
 
این مسئول بیان کرد: برنامه‌های فرهنگی و مذهبی به ویژه برنامه‌های قرآنی باید به صورت متمرکز و هدفمند طراحی و اجرا شده و لازم است که روحانیت معظم شهرستان، هدایت و برنامه‌ریزی اینگونه برنامه‌ها را با محوریت امام جمعه محترم نظرآباد بر عهده داشته باشند.
 
باید برای جذب جوانان به مساجد تلاش کنیم
 
آقایی در پایان اعلام کرد: مدیریت ارشد این شهرستان از اجرای برنامه‌های فرهنگی با هدایت روحانیون به ویژه برنامه‌های قرآنی حمایت کرده و از نهادهای متولی امور فرهنگی خواست تا بیش از گذشته در اجرای اینگونه برنامه‌ها تلاش کنند.
 
در ادامه مراسم حجت‌الاسلام علی اکبر وثوقی با بیان این مطلب اظهار داشت: باید از فرصت ماه مبارک رمضان برای آگاهی نسل جوان نسبت به توطئه‌ها و دسیسه‌های دشمنان اسلام وانقلاب بیشتری استفاده را کرد.
 
وثوقی در ادامه بیان کرد: مسئولان نظام مقدس جمهوری اسلامی بر اجرای احکام و حدود الهی زیر نظر مقام عظمای ولایت تاکید داشته و تلاش‌های خوبی را در شهرستان نظرآباد شاهد هستیم.
 
امام جمعه نظرآباد یادآور شد: در شرایطی که دشمنان اسلام و انقلاب شبانه‌روز برای منحرف کردن ذهن جوانان ما توطئه می‌کنند، باید بیش از گذشته برای جذب آنها به سنگر مساجد تلاش کنیم.
 
وثوقی در پایان گفت: خوشبختانه فرماندار ارزشی و ولایی شهرستان نظرآباد اعلام کردند که از برنامه‌های قرآنی، معنوی و ارزشی حمایت کرده و این حمایت را در ماه‌های گذشته شاهد بودیم و باید از فضای فراهم شده در شهرستان نظرآباد برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان بیش از گذشته استفاده کرد.
کد مطلب 2322028

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها