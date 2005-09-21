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۳۰ شهریور ۱۳۸۴، ۱۸:۳۳

قاليباف خطاب به كاركنان شهرداري تهران :

بايد بدون از دست دادن فرصت ها در مسير خدمت به مردم حركت كنيم

بايد بدون از دست دادن فرصت ها در مسير خدمت به مردم حركت كنيم

شهردار تهران خطاب به كاركنان شهرداري گفت: در اين سازمان بايد به سه اصل تامين امنيت رواني و كاري كارمندان ، ترسيم مسير درست حركت و جلب رضايت شهروندان توجه لازم شود و همه بايد بدون از دست دادن فرصت ها و بيت المال به سوي خدمتگزاري به مردم حركت كنيم.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، دكتر محمدباقر قاليباف امروز در سخناني در جمع كاركنان ، شهرداران، مديران و معاونان شهرداري تهران در نمازخانه ساختمان بهشت ، شهرداري را سنگري براي خدمتگزاري توصيف كرد و افزود : از روزي كه توانستم خوب را از بد تشخيص بدهم در جامعه عنصري فعال و مفيد بوده ام و خدا را شاكرم كه از قبل انقلاب و در دوران دفاع مقدس، عرصه هاي سازندگي و امنيتي در راه خدمت گزاري به مردم گام برداشته ام.

وي در ادامه خطاب به كاركنان و مجموعه انساني شهرداري تهران گفت : اگر در يك سازمان كارگزاران آن به درستي قدر منزلت و فلسفه وجودي خود را ندانند، به طور قطع سازماني مثمر ثمر نخواهد بود و نمي تواند به رسالت خود عمل كند لذا به منظور خدمتگزاري، همه اعضاي سازمان در هر سطحي بايد وظيفه ذاتي خود را به درستي شناخته و به سختي ها و تلخي هاي محيط كار خود عشق بورزند.

قاليباف افزود : قبل از اينكه يك " انسان سازماني " باشيم بايد " سازمان انساني " داشت. در چنين سازماني افراد به كارشان بعنوان يك شغل و محل ارتزاق نگاه نكرده و به آن عشق مي ورزند و در چنين شرايطي آن سازمان در ابعاد مختلف رشد و پيشرفت خواهد كرد.

وي اضافه كرد : ما يك مجموعه انسانهايي در يك سازمان انساني، براي خدمت رساني بهتر و انساني تر كردن يك زيستگاه بزرگي به نام تهران هستيم كه انسانهايي شريف و محب اهل بيت در آن زندگي مي كنند لذا در ابتدا بايد موقعيت و منزلت خود و سازمان مان را درك كرده و سپس اصلاح مناسب تري در ساختارهاي سازمان ، مهارت ها ، بينش ها و كاركردها ايجاد كرد.

شهردار تهران همچنين به پيمان نانوشته بين مديران و بدنه سازمان اشاره كرد و گفت : بر اساس اين پيمان مديران ، كارمندان و كارگزاران بايد از تمام وجود خود براي كار ، تلاش و خدمتگزاري صادقانه به مردم مايه بگذارند و متقابلا كاركنان نيز از مديران ، توجه كافي به مسايل مادي و داشتن رفتار انساني و اسلامي ، تامين امنيت رواني و كاري و حمايت از تمام آرزوهاي به حق و قانوني را خواهان هستند.

قاليباف در خاتمه تصريح كرد : حق همه كاركنان است كه در راستاي تحقق اين پيمان نانوشته بين مدير و بدنه سازمان از هيچگونه تلاشي دريغ نكنند و بنده نيز خود را نمي بخشم اگر روزي كاركنان شهرداري دغدغه معيشت و امنيت رواني داشته و هيچگونه تلاشي براي رفع آن نكرده باشم.
کد مطلب 232203

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