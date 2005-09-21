بايد بدون از دست دادن فرصت ها در مسير خدمت به مردم حركت كنيم

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران ، دكتر محمدباقر قاليباف امروز در سخناني در جمع كاركنان ، شهرداران، مديران و معاونان شهرداري تهران در نمازخانه ساختمان بهشت ، شهرداري را سنگري براي خدمتگزاري توصيف كرد و افزود : از روزي كه توانستم خوب را از بد تشخيص بدهم در جامعه عنصري فعال و مفيد بوده ام و خدا را شاكرم كه از قبل انقلاب و در دوران دفاع مقدس، عرصه هاي سازندگي و امنيتي در راه خدمت گزاري به مردم گام برداشته ام.

وي در ادامه خطاب به كاركنان و مجموعه انساني شهرداري تهران گفت : اگر در يك سازمان كارگزاران آن به درستي قدر منزلت و فلسفه وجودي خود را ندانند، به طور قطع سازماني مثمر ثمر نخواهد بود و نمي تواند به رسالت خود عمل كند لذا به منظور خدمتگزاري، همه اعضاي سازمان در هر سطحي بايد وظيفه ذاتي خود را به درستي شناخته و به سختي ها و تلخي هاي محيط كار خود عشق بورزند.

قاليباف افزود : قبل از اينكه يك " انسان سازماني " باشيم بايد " سازمان انساني " داشت. در چنين سازماني افراد به كارشان بعنوان يك شغل و محل ارتزاق نگاه نكرده و به آن عشق مي ورزند و در چنين شرايطي آن سازمان در ابعاد مختلف رشد و پيشرفت خواهد كرد.

وي اضافه كرد : ما يك مجموعه انسانهايي در يك سازمان انساني، براي خدمت رساني بهتر و انساني تر كردن يك زيستگاه بزرگي به نام تهران هستيم كه انسانهايي شريف و محب اهل بيت در آن زندگي مي كنند لذا در ابتدا بايد موقعيت و منزلت خود و سازمان مان را درك كرده و سپس اصلاح مناسب تري در ساختارهاي سازمان ، مهارت ها ، بينش ها و كاركردها ايجاد كرد.

شهردار تهران همچنين به پيمان نانوشته بين مديران و بدنه سازمان اشاره كرد و گفت : بر اساس اين پيمان مديران ، كارمندان و كارگزاران بايد از تمام وجود خود براي كار ، تلاش و خدمتگزاري صادقانه به مردم مايه بگذارند و متقابلا كاركنان نيز از مديران ، توجه كافي به مسايل مادي و داشتن رفتار انساني و اسلامي ، تامين امنيت رواني و كاري و حمايت از تمام آرزوهاي به حق و قانوني را خواهان هستند.

قاليباف در خاتمه تصريح كرد : حق همه كاركنان است كه در راستاي تحقق اين پيمان نانوشته بين مدير و بدنه سازمان از هيچگونه تلاشي دريغ نكنند و بنده نيز خود را نمي بخشم اگر روزي كاركنان شهرداري دغدغه معيشت و امنيت رواني داشته و هيچگونه تلاشي براي رفع آن نكرده باشم.