نخستین جشنواره "رمضان" در استان زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ناصرمقدم ظهر یکشنبه در نشست خبری با خبرنگاران افزود: این جشنواره 16 برنامه با مشارکت چهار موسسه قرآنی، انجمن های قرآن و نهج البلاغه برگزار می شود.



وی ادامه داد: برگزاری نشست های ادبی با محوریت قصص قرآنی، برگزاری گارگاه تدبر در سوره نور، اجرای مسابقات هنری در رشته های مختلف، طرح قرآن بخوانید و جایزه بگیرید، اجرای طرح یاسین به مناسبت وفات حضرت خدیجه(س)، و افتتاح نمایشگاه کتاب و علوم قرآنی در سطح استان از جمله برنامه های تدوین شده از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است.



مقدم به برگزاری نمایشگاه حجاب و عفاف از 14 تا 24 تیر در محل فرهنگسرای کوثر اشاره کرد و افزود: در این نمایشگاه کارشناسانی از مرکز تحقیقات زنان کشور حضور خواهند داشت تحلیل و بررسی هایی در این خصوص خواهند داشت.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان در ادامه از راه اندازی خانه هنرمندان استان زنجان خبر داد و گفت: بابرنامه ریزی های انجام شده خانه هنرمندان زنجان تا سه ماه آینده سال جاری راه اندازی می شود.



مقدم با بیان اینکه مکان های مناسب برای ایجاد خانه مطبوعات انجام شده، بیان کرد: اساسنامه خانه هنرمندان نیز متناسب با وضعیت هنری استان زنجان طراحی شده که به محض اتمام این برنامه وتخصیص مکان مناسب، خانه هنرمندان این استان راه اندازی خواهد شد.



وی از برگزاری نمایشگاه مطبوعات به عنوان یکی از برنامه های جنبی نمایشگاه کتاب از ششم تا 13 شهریوردر فرهنگسرای امام خمینی خبر داد و افزود: نمایندگی روزنامه ها،خبرگزاری ها و نشریات محلی ومجله های کثیر الانتشار فعالیت های خود را در معرض علاقه مندان خواهد گذاشت.



مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان ادامه داد:تا کنون 57 نشریه ،ماهنامه،فصل نامه،روزنامه در استان وجود دارد که 50 درصد از این نشریات منتشر می شوند.

مقدم بر لزوم بیمه شدن خبرنگاران تاکید کرد و گفت: مطبوعات و خبرگزاری ها ملزم به بیمه خبرنگاران خود بوده و در این زمینه هریک تا سقف پنج نفر از پرداخت بیمه معاف هستند.