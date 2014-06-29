اجلاس گردشگری سلامت در رامسر و آمل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دلاور بزرگ نیا بعد از ظهر یکشنبه در مراسم رونمایی از سایت اجلاس گردشگری سلامت گفت: برگزاری اولین اجلاس گردشگری سلامت به عهده اتاق اکوی ایران است که در استان مازندران ودر شهرهای رامسر و آمل از تاریخ 26 تا 28 مرداد ماه با شرکت مهمانان خارجی اجرا خواهد شد.

وی اظهار داشت: در این سه روز کاری، پنل های علمی برگزار می شود که هرکدام به یک موضوع اختصاص دارد، همچنین فعالیتهای نمایشگاهی در حوزه گردشگری سلامت برای به نمایش در آمدن قابلیتهای گردشگری استان برپا خواهد شد.

وی یادآور شد: کمیته علمی این نشست بین المللی در تهران و کمیته اجرایی در مازندران تشکیل شده و در حال فعالیت است.

بزرگ نیا گفت: در روز اول نشست پنل غیر پزشکی برگزار می شود و روزهای دوم و سوم به پنل علمی و بیمارستانی اختصاص دارد که مقالات علمی شرکت کنندگان ارائه خواهد شد.

احمد کاوه رئیس کمیسیون گردشگری اتاق ایران نیز گفت: تمامی کارهای نشست طبق زمانبندی جلو می رود اما با این حال در استان ما یک مقدار عقب هستیم.

وی عنوان کرد: هنوز برخی از افراد مسئول و مرتبط با نشست از برگزاری این نشست اظهار بی اطلاعی می کنند و هرچه سریعتر ابلاغ ها باید زده شود و به افراد تحویل داده شود.

علی احسانی معاون برنامه ریزی استاندار مازندران نیز گفت: اگر می خواهیم کار جمعی انجام دهیم باید پیرو مصوبات باشیم و به دنبال مقصر نگردیم.

وی با بیان اینکه مازندران قطب گردشگری است گفت: باید از این موقعیتی که پیش آمده به خوبی استفاده کنیم.