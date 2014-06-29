کارگروه فرهنگی شورای پدافند غیرعامل در شهرستانهای لرستان فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، گودرز کریمی فر بعدازظهر یکشنبه در جلسه شورای پدافند غیرعامل استان در محل استانداری لرستان با اشاره به عملکرد کمیته فرهنگی این شورا، اظهار داشت: در این راستای تهیه، تدوین و ابلاغ برنامه های فرهنگی در زمینه پدافند غیرعامل به دور از برنامه های روزمره دستگاهها در دستور کار قرار گرفت.

وی انتشار برنامه ها و بسته های فرهنگی در روزنامه های محلی استان، تشکیل کارگروه زبده برای شناسایی راه های مبارزه با آسیب های اجتماعی، تشکیل جلسه برای تقویت راه های مبارزه با آسیب های اجتماعی از طریق بررسی راهکارهای فرهنگی را از دیگر فعالیتهای انجام شده در این زمینه برشمرد.

مدیر کل آموزش و پرورش استان لرستان به انتشار و توزیع بروشور فرهنگی در دو هزار آموزشگاه به منظور مقابله با تهاجم فرهنگی و جنگ نرم اشاره کرد و بیان داشت: همچنین کلاس های ضمن خدمت 20 تا 24 ساعته در سه مرحله با محوریت تبیین فرهنگ اسلامی برگزار شده است.

کریمی فر از فعال کردن شورای تحقیقات و تهیه طرح و ساخت انیمیشن با موضوع پدافند غیرعامل به منظور پخش در شبکه استانی به عنوان یکی دیگر از برنامه های کارگروه فرهنگی اجتماعی شورای پدافند غیرعامل استان خبر داد.

وی راه اندازی کارگروه فرهنگی در 24 شهرستان و منطقه استان، اجرای طرح مدرسه سالم در مقابله با آسیب های اجتماعی، تقویت هسته های مشاوره از طریق به کارگیری مشاورین مجرب در مدارس و برگزاری همایش "منزل، محیط و مدرسه" در راستای مبارزه با برنامه های انحرافی را از مهم ترین برنامه های این کارگروه در سال 93 دانست.