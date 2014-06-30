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۹ تیر ۱۳۹۳، ۹:۲۴

تقوايي:

روزه‌داران منعي براي اهداي خون ندارند/ افزايش شيفت كاري انتقال خون در يزد

روزه‌داران منعي براي اهداي خون ندارند/ افزايش شيفت كاري انتقال خون در يزد

يزد - خبرگزاري مهر: مديركل انتقال خون استان يزد با اشاره به نياز خوني شديد در ماه مبارك رمضان گفت: روزه‌داران هم می‌توانند خون اهدا کنند و هيچ منعي در اين زمينه وجود ندارد.

نقي تقوايي در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روزه‌داری با اهداي خون منافاتي ندارد، اظهار داشت: روزه‌داران هم می توانند تحت شرايطي خون اهدا کنند.

وي ادامه داد: با توجه به فرا رسيدن ماه مبارک رمضان، میزان اهدای خون و ذخایر خونی کاهش پیدا می‌ کند بنابراین روزه داران باید در این روزها نیز همانند روزهای عادی سال اقدام به اهدای خون کنند.

تقوايي با اشاره به فعالیت پایگاه انتقال خون یزد در ماه مبارک رمضان بيان كرد: این مرکز علاوه بر شیفت صبح، عصرها نیز از ساعت 18 تا ساعت 23 به منظور خونگیری آماده خدمت هستند.

وی ادامه داد: پایگاه های انتقال خون آزادشهر و میبد فقط در ساعات اداری صبح فعال هستند.

مدیرکل انتقال خون استان یزد خاطرنشان کرد: پایگاه انتقال خون شهرستان اردکان در ماه مبارک رمضان در شیفت صبح و شب برای خونگیری فعال است.

 

کد مطلب 2322083

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