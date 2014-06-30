نقي تقوايي در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه روزه‌داری با اهداي خون منافاتي ندارد، اظهار داشت: روزه‌داران هم می توانند تحت شرايطي خون اهدا کنند.

وي ادامه داد: با توجه به فرا رسيدن ماه مبارک رمضان، میزان اهدای خون و ذخایر خونی کاهش پیدا می‌ کند بنابراین روزه داران باید در این روزها نیز همانند روزهای عادی سال اقدام به اهدای خون کنند.

تقوايي با اشاره به فعالیت پایگاه انتقال خون یزد در ماه مبارک رمضان بيان كرد: این مرکز علاوه بر شیفت صبح، عصرها نیز از ساعت 18 تا ساعت 23 به منظور خونگیری آماده خدمت هستند.

وی ادامه داد: پایگاه های انتقال خون آزادشهر و میبد فقط در ساعات اداری صبح فعال هستند.

مدیرکل انتقال خون استان یزد خاطرنشان کرد: پایگاه انتقال خون شهرستان اردکان در ماه مبارک رمضان در شیفت صبح و شب برای خونگیری فعال است.