کارن ابری نیا در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره، اضافه کرد: به منظور ایجاد توازن جمعیت دانشجویی میان دانشگاههای آزاد، غیردولتی، پیام نور و علمی کاربردی، مجوزهای مورد نیاز برای پذیرش دانشجو در تمام مقاطع تحصیلی دانشگاههای غیردولتی صادر شده است.

وی با بیان اینکه وزارت علوم در تلاش است از طریق محدود کردن پذیرش دانشجو در دوره فراگیر پیام نور، تا حدی به تنظیم ظرفیت پذیرش دانشجو در غیردولتیها کمک کند، ادامه داد: این اقدام به طور کامل نه اما تا حدی می تواند به تنظیم ظرفیت غیردولتها کمک کند چون لازم است دانشگاه پیام نور به ماموریت اصلی خود بازگردد.

این مقام مسئول وزارت علوم درباره عملکرد دانشگاههای آزاد و پیام نور در پذیرش دانشجو، گفت: دو دانشگاه آزاد و پیام نور به علت داشتن شعب متعدد و متفاوت در کشور برای پذیرش دانشجو به صورت گسترده عمل می کنند که باعث ایجاد مشکل می شود که به سادگی هم حل نمی شود چون مازاد بر ظرفیت دانشجو در این دانشگاهها صندلی وجود دارد.

ابری نیا درباره تدابیر وزارت علوم برای کنترل گسترش جمعیت دانشجویی در دانشگاه آزاد به برخی موارد اشاره کرد و اظهار داشت: دانشگاه آزاد با وزارت علوم در حال مذاکره است اما به این دلیل که دانشگاه آزاد مستقل عمل می کند لازم است در این زمینه توافق بین دو طرف صورت گیرد و نمی توان برای این دانشگاه اعمال نظر کرد.

وی خاطرنشان کرد: همانند دانشگاههای غیردولتی، برخی واحدهای دانشگاه آزاد هم ضررده شده اند و این دانشگاه باید فکری برای واحدهای خود داشته باشد.