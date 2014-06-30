بخش زیادی از مشکلات صنعت کشور مدیریتی است/همه مشکلات ناشی ازتحریم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، لهراسب باقری عصر یکشنبه در حاشیه بازدید خبرنگاران از این واحد صنعتی افزود: برخی واحدها هیچ مواد اولیه ای از خارج کشور وارد نمی کنند اما مشکلات واحدهای خود را ناشی از تحریم می دانند.

وی با بیان اینکه نباید همه مشکلات را به گردن تحریم ها انداخت، اظهار داشت: برخی افراد بدون تخصص لازم اقدام به ایجاد واحدهای تولیدی می کنند و پس از مدتی دچار رکود می شوند.

باقری افزود: 100درصد از مواد اولیه این شرکت از خارج از کشور تهیه می شود اما اجازه ندادیم تحریمها بر روند کار این مجتمع خللی وارد کند.

این مدیر جوان صنعتی از آغاز صادرات محصولات این شرکت به خارج از کشور خبرداد و گفت: صادرات محصولات این شرکت از جمله لوله های کامپوزیتی از اوایل اردیبهشت ماه گذشته به کشورهای عراق و افغانستان انجام شده است.

وی مجتمع دنا صنعت را بزرگترین واحد اشتغالزایی و سرمایه گذاری استان دانست و افزود: این واحد صنعتی در سال 86 با سرمایه گذاری "خسرو باقری" و مشارکت بانک ملی کلنگ زنی شد و در سال 88 به بهره برداری رسید.

باقری اظهار داشت: این واحد صنعتی چهار خط تولید دارد و انواع لوله و اتصالات تک جداره، دو جداره، کامپوزیت، انواع منهول و فلنج و ... تولید می کند.

وی بیان داشت: این محصولات برای اولین بار در ایران تولید شده و برای مصارف آب، فاضلاب، نفت، پتروشیمی، کشاورزی، پروژه های دریایی و پل های زیرگذر و مخازن نگهداری آب و مواد شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد.

مدیرعامل مجتمع تولیدی دنا صنعت یاسوج بیان داشت: این شرکت 386 نفر اشتغال مستقیم و یک هزار و 300نفر اشتغالزایی غیر مستقیم ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: دو خط تولید جدید از کشور آلمان خریداری شده و تا شش ماه آینده راه اندازی می شود که 200 نفر اشتغالزایی مستقیم خواهد داشت.

باقری یادآور شد: این مجتمع صنعتی 272 نوع محصول تولید می کند و ظرفیت تولید سالانه آن 85 هزار تن است.