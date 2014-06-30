زنجان با بحران آب مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان در خصوص گزارش های ارائه شده در جلسه افزود: گزار‌ش‌ها متناسب با جلسه نیست و در این راستا باید در مورد مواردی بحث شود که در مدیریت بحران به درد می خورد و گره ای از مشکلات باز می کند.

وی اظهار داشت:ستاد بحران فقط شرایط بحران را مورد بحث قرار دهد و برنامه ریزی های لازم را تدوین کند.

استاندار زنجان گفت:در استان باید تکلیف شرایط بحرانی را برای خودمان مشخص کرده و در این میان یک شاخص تعریف کنیم و در ستاد مدیریت بحران در مورد آب بحث کرده و برنامه ریزی های لازم در دستور کار قرار گیرد.

انصاری با اشاره به اطلاع رسانی‌های انجام شده در کارهای مختلف همچون هواشناسی گفت: برخی از این اطلاعات ارائه شده اصلا مفید نیست چرا که اطلاع رسانی این حوزه در دراز مدت اعتبار این نوع اطلاع رسانی را کاهش می‌دهد و متاسفانه توقعات بی جا ایجاد می کند.

وی اطلاع‌رسانی‌های غیرضروری را از دیگر ضعف های حوزه مدیریت بحران اعلام کردو افزود: اطلاع رسانی در مورد خسارت‌های کشاورزی چه سودی دارد وقتی که خسارتی به خسارت دیده پرداخت نخواهد شد.

استاندار زنجان یاد آورشد: باید اطلاع رسانی دقیق و شفاف باشد و به درد مردم بخورد.

انصاری در مورد بالا بودن فوتی های ناشی از تصادفات رانندگی در بیمارستان‌ها گفت: یکی از راهکارهای حل این مشکل این است که پزشکان زمان دقیق مرگ را اعلام کنند.

وی به وضعیت بحرانی آب در کشور و به تبع آن در استان اشاره کرد و گفت: دربیش از 420 شهر کشور مشکل کم آبی داریم بنابراین باید مدیریت لازم در مواقع بحران در دستور کار دستگاههای ذیربط قرار گیرد.