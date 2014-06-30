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۹ تیر ۱۳۹۳، ۹:۲۹

انصاری:

زنجان با بحران آب مواجه است

زنجان با بحران آب مواجه است

زنجان - خبرگزاری مهر: استاندار زنجان با اشاره به اینکه زنجان به لحاظ تامین آب شرب تابستان سختی دارد گفت: این مشکل تنها مختص استان نیست و در کشور هم با بحران آب مواجه هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید انصاری شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان در خصوص گزارش های ارائه شده  در جلسه افزود: گزار‌ش‌ها متناسب با جلسه نیست و در این راستا باید در مورد مواردی بحث شود که در مدیریت بحران به درد می خورد و گره ای از مشکلات باز می کند.

وی اظهار داشت:ستاد بحران فقط شرایط بحران را مورد بحث قرار دهد و برنامه ریزی های لازم را تدوین کند. 

استاندار زنجان گفت:در استان باید تکلیف شرایط بحرانی را برای خودمان مشخص کرده و در این میان یک شاخص تعریف کنیم و در ستاد مدیریت بحران در مورد آب بحث کرده و برنامه ریزی های لازم در دستور کار قرار گیرد.

انصاری با اشاره به اطلاع رسانی‌های انجام شده در کارهای مختلف همچون هواشناسی گفت: برخی از این اطلاعات  ارائه شده اصلا مفید نیست چرا که اطلاع رسانی این حوزه در دراز مدت اعتبار این نوع اطلاع رسانی را کاهش می‌دهد و متاسفانه توقعات بی جا ایجاد می کند.

وی اطلاع‌رسانی‌های غیرضروری را از دیگر ضعف های حوزه مدیریت بحران اعلام کردو افزود: اطلاع رسانی در مورد خسارت‌های کشاورزی چه سودی دارد وقتی که خسارتی به خسارت دیده پرداخت نخواهد شد.

استاندار زنجان  یاد آورشد: باید اطلاع رسانی دقیق و شفاف باشد و به درد مردم بخورد.

انصاری در مورد بالا بودن فوتی های ناشی از تصادفات رانندگی در بیمارستان‌ها گفت: یکی از راهکارهای حل این مشکل این است که پزشکان زمان دقیق مرگ را اعلام کنند. 

وی به وضعیت بحرانی آب در کشور و به تبع آن در استان اشاره کرد و  گفت: دربیش از 420 شهر کشور مشکل کم آبی داریم بنابراین باید مدیریت لازم در مواقع بحران در دستور کار دستگاههای ذیربط قرار گیرد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد مطلب 2322128

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