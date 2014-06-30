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۹ تیر ۱۳۹۳، ۹:۲۱

کابلی:

112 روستای زنجان با بحران کم آبی مواجه هستند

112 روستای زنجان با بحران کم آبی مواجه هستند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان با اشاره به اینکه112 روستای زنجان با بحران کم آبی مواجه هستند گفت: طی سال گذشته 240 روستا با بحران کم آبی مواجه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کابلی شامگاه یکشنبه در جلسه مدیریت بحران استان افزود: در استان زنجان 905 روستا وجود دارد و ازاین تعداد تنها 551 روستا معادل 82,6 درصد تحت پوشش این شرکت هستند.

وی اظهار داشت: رفع مشکلات آب‌شرب روستاهای استان با مشارکت خود روستاییان با سرعت بیشتری انجام  می گیرد.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان گفت: برای رفع مشکلات مربوط به آب شرب روستاییان باید همه مسئولان همت کنند و به روستاییان کمک کرده و مشکلات آب شرب آنها را هر چه زودتر حل کنند. 

کابلی تاکید کرد:با توجه به  اینکه مشکلات مالی در حوزه عمرانی داریم منابع دولتی جوابگوبی خدمات دهی به مردم نیست و در این راستا مشارکت مردم را در این امر دخیل کرده ایم.

وی در ادامه گفت: ما سه نوع روستا داریم روستای سطح یک که 30 درصد تاسیسات فرسوده باشد، و سطح دو روستاهایی هستند که بالای 30 درصد تاسیسات فرسوده است و سطح سه روستاهایی که 50 درصد تاسیات آنها فرسوده است.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب روستایی استان زنجان به مشارکت مردم در خصوص آبرسانی به روستاها اشاره کرد و یاد آورشد: در این راستا روستاییان با کمکهای نقدی دست این شرکت را می گیرند.

کابلی گفت: باید مردم به کارهای مشارکتی تشویق شوند تا مشکل آب روستایی در روستاهایی که مشکل دارند حل شود.

وی تصریح کرد: خوشبختانه امسال روستاهای کمتری با بحران آب مواجه هستند.

کد مطلب 2322131

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