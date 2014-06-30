پرونده های ورودی حوزه قضایی 20 درصد کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان شامگاه یکشنبه در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان با اعلام این خبر گفت: سال 91 ورودی پرونده ها به دادگستری ها 10 تا 15 درصد نسبت به سال پیش از آن رشد داشت در حالیکه این رقم در سال 92 فقط سه درصد بود و در سال جاری نیز آمار و ارقام در برخی از حوزه های قضایی از کاهش 20 درصدی ورودی پرونده نسبت به مدت مشابه قبل حکایت دارد.

وی افزود: هر چند هنوز نتوانسته ایم میزان ورودی پرونده به محاکم استان را منفی کنیم اما همین کند شدن آهنگ ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی نیز حاکی از آن است کاری که آغاز کرده ایم در مسیر درست ، پیش می رود.

رئیس کل دادگستری گلستان با بیان اینکه هنوز با ایده آل ها فاصله داریم ابراز امیدواری کرد: با ابلاغ قانون جدید پیشگیری از وقوع جرم و به صحنه آمدن همه دستگاه های اجرایی، توفیقات خوبی در این بخش حاصل شود.

فاضلیان تصریح کرد: در لایحه پیشگیری از وقوع جرم ، وظایف همه دستگاه ها مشخص شده و هر دستگاه نیز باید در قبال وظایف خود ، پاسخگو باشد، اگر می خواهیم در بخش پیشگیری از وقوع جرم به نتیجه برسیم باید با آگاه کردن مردم از خطر بالقوه ای که آنان را تهدید می کند، برنامه های پیشگیرانه را به دغدغه ی عمومی تبدیل کنیم.