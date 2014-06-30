صنایع زنجان در انتظار رونق مجدد/ نباید نگاه ها تنها به منابع مالی بانکها محدود شود

به گزارش خبرنگار مهر، استان زنجان به دلیل شرایط و موقعیت استثنائی خود در سال‌های اخیر شتاب قابل توجهی را در توسعه صنعتی داشته و در شرایط فعلی به یکی از قطب‌های مهم صنعتی کشور تبدیل شده است و با این روند شتابان در حال جذب سرمایه‌های قابل توجه در بخش صنعت و معدن است.

قرار گرفتن در مسیر جادۀ ترانزیت، دسترسی به امکانات و تأسیسات زیر بنایی تجهیز شده استانی و ملی و مزیت‌های نسبی آشکار شده استان زنجان، شرایط مطلوبی برای فعالیت‌های صنعتی و تمرکز سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ایجاد نموده است.

همچنین با توجه به شرایط مناسب اقلیمی عمده فعالیت‌های صنعتی استان در زمینه ‌های صنعت سرب و روی، صنعت برق فشارقوی ، تولید انواع نخ تایر، صنایع نساجی، صنایع فلزی، صنایع ساختمانی، صنایع غذایی، سلولزی، شیمیایی و صنایع معدنی است.

وجود شهرکهای صنعتی فعال و در دست احداث در تمامی شهرستانهای استان، استقرار شبکه های زیر بنایی از قبیل راه، راه آهن، برق و گاز ، قرار گرفتن شهرهای عمده شهرستان در مسیر ترانزیت تهران – تبریز و اروپا و وجود نیروی انسانی کارآمد ومراکز آموزش عالی و فنی حرفه ای از مهمترین قابلیت ها و مزیتهای استان زنجان در بخش صنعت است.

شرکت شهرکهای صنعتی استان زنجان نیز به منظور ایجاد شهرکهای صنعتی با هدف استقرار و ساماندهی صنایع فعالیت خود را آغاز کرده و در حال حاضر با 17 شهرک صنعتی و 5 ناحیه صنعتی مصوب فعالیت می نماید و در 13 شهرک و ناحیه صنعتی امکانات استقرار واحدهای صنعتی فرآهم گردیده و شهرکهای دیگر در مراحل مختلفی از تملک و طراحی قرار دارند.

با الحاق سازمان صنایع کوچک به شرکت شهرکهای صنعتی علاوه بر تأمین امکان استقرار واحدهای صنعتی ، خدمات حمایتی صنایع کوچک در قالب ایجاد دفاتر کار مجازی اینترنتی و برگزاری کلاسهای آموزشی و مشاوره ای در سایت های شرکت متبوع ،در نقش حمایتهای پوششی مربوطه به صنایع کوچک ایفاء وظیفه می کند.

طی ۸ سال گذشته درصد بالایی از واحدهای فعال در شهرک‎های صنعتی دچار تعطیلی و رکود شدند

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان به واکاوی مشکلات موجود در بخش صنعت استان زنجان می پردازد و در بیان تحلیل خود از وضعیت نامناسب حوزه صنعت استان زنجان در گذشته در جمع فعالان بحش صنعت و معدن می گوید: طی ۸ سال گذشته درصد بالایی از واحدهای فعال در شهرک‎های صنعتی استان زنجان دچار تعطیلی و رکود شدند.

سعید سیاری در ادامه سخنان خود به یک تحلیل آماری استناد کرده و یادآور می شود: در یک تحقیق میدانی ۷۳ درصد تعطیلی و رکود واحدهای صنعتی در شهرک‎های صنعتی سراسر کشور مربوط به اواخر دوره سال‎های ۸۴ تا ۹۲ بوده که دلایل آن به ویژه در استان زنجان احصاء شده است.

به اعتقاد سیاری راه ‏اندازی فضای کسب و کار تنها به سرعت راه‎اندازی یک بنگاه نیست بلکه همزمان مجموعه قوانین پولی و بانکی، قوانین مالیاتی، مقررات صادرات و واردات و در نهایت حمایت برای ادامه این فعالیت مهم است.

وی تاکید می کند: تسهیل فضای کسب و کار توسط مسوولان و تاکید بر تولید با کیفیت توسط فعالیت عرصه صنعت می‎تواند در رشد و پایداری اشتغال در این زمینه بسیار موثر باشد.

دراین میان مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان در گفتگو با خبرنگار مهر جایگاه استان را به رغم برخورداری از پتانسیل های توسعه ای در حد مطلوب ندانسته و تاکید می کند: استان زنجان زمینه های خوبی باری رشد صنعتی دارد که باید به آن توجه ویژه شود.

کریم حسینخانی با اشاره به وجود 1500 واحد بزرگ و کوچک صنعتی می افزاید: خوشبختانه بیش از 70 درصد این واحدها فعال هستند.

وی ادامه می دهد: 10 درصد واحدهای صنعتی استان غیرفعال و 20 درصد واحدهای صنعتی استان زنجان با ظرفیت کم فعالیت می کند و از این واحدها استفاده مطلوب صورت نمی گیرد.

حسینخانی فعال کردن و از خارج کردن از روند رکودی واحدهای غیرفعال و نیمه فعال را از رویکردهای اساسی در مدیریت جدید استان عنوان کرده و می گوید: باید ظرفیت اشتغال واحدهای فعال بالا برده شود و طرح های توسعه ای برای به حداکثر رساندن بهره وری واحدها صورت بگیرید.



مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان مشکل تامین مواد اولیه و وضعیت گردش مالی و سرمایه در گردش را از مشکلات این حوزه عنوان کرده و یادآور می شود: بسیاری از مواد اولیه مورد نیازهای واحدهای تولید وارداتی است که به لحاظ تحریم ها تامین مواد اولیه با مشکل مواجه است.



نباید نگاه ها تنها به منابع مالی بانک ها محدود شود

حسینخانی با بیان اینکه تامین منابع مالی و گردش مالی واحدهای تولیدی از مهمترین مشکلات واحدهای تولیدی استان زنجان است می افزاید: متاسفانه در کشور نگاه به سمت منابع مالی بانک ها است در حالی که نباید همه نگاه ها را به منابع مالی بانک ها محدود کنیم.

وی جذب سرمایه بخش خصوصی، استفاده از سرمایه گذاری خارجی و همچنین استفاده از ظرفیت بورس را مهمترین راهکارها برای جذب منابع مالی برای واحدهای تولیدی عنوان می کند.



مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری زنجان مشکلات موجود بین شرکای واحدهای تولیدی و اختلافات و درگیریهای بین آنها را از عوامل مهم دیگر در تعطیلی برخی واحدهای تولیدی استان عنوان کرده و ادامه می دهد: طی چند ماه اخیر این مشکلات احصا شده و برنامه ریزی های کارشناسی برای رفع این مشکلات صورت گرفته است تا بخش صنعت استان در راستای توسعه پایدار گام بردارد.

بسیاری از قوانین مصوب برای بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید اجرایی نمی‌شود

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان زنجان در این خصوص می گوید: بسیاری از قوانینی که با عنوان بهبود فضای کسب و کار و یا رفع موانع تولید تصویب شده‌اند اجرایی نمی‌شود.

سجاد نباتچیان در جمع صنعتگران استان زنجان می افزاید: شرط اصلی فعالیت یک واحد تولیدی پول نیست، بلکه اراده است و کارفرما باید سخت‌کوش بوده و کفش آهنی بپوشد و تحمل بالایی داشته باشد.

برخی از نهادهای دولتی به جای حمایت برای واحدهای تولیدی مشکل ایجاد می کنند

به اعتقاد نباتچیان، برخی از نهادهای دولتی به جای حمایت، با مشکلاتی که برای فعالان این عرصه به وجود می‌آورند حتی زمینه ورشکستگی واحد و بیکاری کارگران‌شان را به وجود می‌آورند.

رییس خانه صنعت، معدن و تجارت استان زنجان می گوید: جدیدا اداره مالیات پرونده‎های شش سال قبل را که فعالیت آن‎ها تمام شده بررسی و مالیات سنگین به آن‎ها می‎بندد که باید به این مساله رسیدگی شود.

نباتچیان با بیان اینکه پس از اجرای هدفمندی یارانه‎ها صنعت دچار رکود قابل توجهی شدمی گوید: تاکنون ۱۳۵ هزار میلیارد تومان پول نقد بابت یارانه پرداخت شده است و اگر برای هر اشتغال ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار در نظر بگیریم یک میلیون و ۳۵۰ هزار اشتغال ایجاد می‌شد. هر چند در برخی از اشتغال‎های خرد و کوچک، افراد با ۳۰ میلیون تومان هم سرمایه‎گذاری کرده‎اند.

وجود زیرساخت های مناسب برای استقرار صنعت و همچنین حرکت هماهنگ بخش های مرتبط با صنعت می تواند نقش مهمی در توسعه صنعتی داشته باشد به گونه ای که عدم وجود تنها یکی از زیرساخت ها باعث کند شدن و یا حتی متوقف شدن استقرار صنعت در یک منطقه شود.

سرمایه‎گذار بخش صنعت نباید هزینه مضاعف برای تامین زیرساخت‎ها پرداخت کند

استاندار زنجان در این زمینه تاکید می کند: سرمایه‎گذار بخش صنعت نباید هزینه مضاعف برای تامین زیرساخت‎ها پرداخت کند و این وظیفه دولت است که با فراهم کردن این موارد از جمله راه‎های دسترسی، آب، برق و گاز سرمایه‏‎گذار را در این حوزه یاری کند.

جمشید انصاری در جمع صنعتگران استان زنجان استفاده از پتانسیل شرکت‎های بزرگ سرمایه‎گذاری که به نوعی وابسته به بخش عمومی است را مهم عنوان می کند و می گوید: اصلاح بهبود فضای کسب و کار و مواردی که توسط دستگاه‎‏های اجرایی باید در این حوزه رعایت شود مهم است تا بتوان فضای کسب و کار را در استان به نحو مطلوب فراهم کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه ۲۸.۵ درصد نیروی اشتغال استان در بخش کشاورزی فعال هستند، می گوید: در حال حاضر در مورد اینکه محور توسعه استان بخش کشاورزی است و یا صنعت، مناقشه وجود دارد که باید با منظور کردن یک رویه به این امر پایان داد که با برنامه‌ریزی در راهبردهای ۱۰ گانه توسعه‎ای استان توجه به صنعت و کشاورزی کردن بخش صنعت مورد توجه قرار گرفته است.

انصاری ادامه می دهد: طبق این راهبرد به این مناقشه پایان داده و پس از این حتی به فعالیت کشاورزی باید به دید صنعتی نگاه کرد زیرا کشاورزی به شیوه سنتی نه تنها توان ایجاد اشتغال به صورت گسترده نداشته، بلکه ارزش افزوده چندانی ندارد.

استاندار زنجان با بیان اینکه می‎توان از پتانسیل‎های ملی در جهت اشتغال‎زایی و توسعه صنعت استان استفاده کرد ادامه می دهد: در حال حاضر صنایع برق و نساجی که بومی این استان نیست، ولی به خوبی در زنجان پا گرفته و در حال توسعه است که این ناشی از تصمیم‎ مدیریتی بوده و این موضوع در خلق ثروت اهمیت ویژه‎ای دارد و باید مورد توجه قرار گیرد.

بی شک هشت سالی که فعالان بخش صنعت استان از آن به عنوان دوران رکود و تعطیلی بخش صنعت استان یادمی کنند سپری شد دورانی که با چالش های زیادی در حوزه صنعت برای استان زنجان به همراه بود حالا دورانی از مدیریت در استان ایجاد شده که تاکید بر اصول کارشناسی دارد.

انسجام بخشی به فعالیت های صنعتی و تولیدی و پرهیز از شعارزدگی و وعده ندادن روند توسعه ای که تحقق آن در قالب توانمندیهای استان نمی گنجد باید در سرلوحه تصمیم گیریها صورت بگیرد تا با تعریف فرایندهای صنعتی واقع بینانه و آنچه که تحقق آن عملی است مانع از حیف و میل بیت المال شده و روند توسعه ای پایدار و منطق بر اصل کارشناسی صورت بگیرد.

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گزازش: زهرا مقدمی