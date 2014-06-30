خانواده های شهدا بزرگترین سرمایه های انقلاب اسلامی هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر پراوزان شامگاه یکشنبه در دیدار با خانواده های شهدای عرصه مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد: دیدار با آنان ادای دین به ارزش های انقلاب است.

وی با بیان اینکه همه‌ مردم مديون خون شهداي این مرز و بوم هستند، اظهارداشت: سركشي و ديدار با خانواده هاي اين عزيزان از وظايف انساني است.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان امنیت، آسایش و آسودگی در جامعه را مرهون خون شهدا دانست و گفت: این دستاوردهای عظیم برای ایران اسلامی افتخار، سربلندی، پیشرفت‌ های علمی و فرهنگی و پیشرفت‌ های نظامی و سیاسی زیادی را به ارمغان آورده است.

وی با اشاره به رشادت هاي شهدا به ویژه شهداي عرصه مبارزه با قاچاق مواد مخدر بيان داشت: رشادت ها و دلاوري هاي اين عزيزان بر هيچكس پوشيده نيست.

پراوزان با بیان اینکه برای حفظ امنیت کشور و برای این که جوانان ایران اسلامی به بلای خانمان‌ سوز اعتیاد دچار نشوند خون‌ های زیادی ریخته شده است، تصریح کرد: سربازان غیور اسلام در مناطق مرزی کشور در حال مبارزه با اشرار و عاملان توزیع مواد مخدر هستند.

وی شهدای مبارزه با مواد مخدر را از مظلومترین شهدا خواند و اظهار داشت: دیدار با خانواده شهدای این عزیزان به همه انگيزه و روحيه براي ادامه خدمت به مردم می دهد.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان با اشاره به نگاه ویژه اسلام به از خود گذشتگي در راه خدا و دفاع از حق گفت: فرهنگ ايثارگري و شهادت طلبي در متن اسلام از درخشش برجسته اي برخوردار است.

پراوزان با بیان اینکه شهادت نتیجه سلامت روان، روحیه شجاعت و انتخاب آگاهانه است، یادآورشد: به پاس رشادت های شهدا امنیت، مقاومت و پویایی در

جامعه برقرار است.