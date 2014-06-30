شهرداری های اردبیل 296 مورد تذکر دریافت کردند

نجات عبداللهی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: تذکرات در موارد متعددی از جمله کنترل فرآیند و مسئولیت های محوله صورت گرفته است.

وی با تاکید به ضرورت جداسازی عملکرد شهرداری از امور روزمره اضافه کرد: در بسیاری از شهرداری ها این موضوع به معضل جدی تبدیل شده است.

به گفته عبداللهی از کل شهرداری های استان 17 مورد درجات یک الی چهار و 9 مورد درجات پنج الی 11 دارند.

مدیر کل امور شهری استاندار تاکید کرد: این در حالی است که در صورتی که تفریغ بودجه شهرداری ها تائید شود 12 شهرداری آماده ارتقا درجه است.

وی ساماندهی نیروی انسانی را نیز مشکل دیگر شهرداری ها خواند و بیان داشت: هزار و 631 نفر نیروی مازاد در شهرداری ها شناسایی شده که باید به شکل مناسبی به بخش های مورد نیاز هدایت شود.

عبداللهی با یادآوری اعتبار 313 میلیارد تومانی شهرداری ها در سال جاری اضافه کرد: علاوه بر این به دلیل محدودیت اعتبار ضروری است شهرداری ها در اجرای پروژه های مشارکتی اهتمام داشته باشند.

وی از بازرسی مداوم عملکرد شهرداری ها در سال جاری خبر داد و تاکید کرد: تمامی موارد ذکر شده به صورت جدی پیگیری خواهد شد.