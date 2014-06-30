مراسم افطاری رئیس مجلس با ایتام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی یکشنبه 8 تیر مصادف با اول ماه مبارک رمضان در یک مراسم افطاری میزبان ایتام و خانوادههای کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی بود.
در این مراسم که طبق روال هر سال در مجلس شورای اسلامی برگزار میشود، حسین انواری رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) و همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی حضور داشتند.
در پایان این مراسم رئیس مجلس شورای اسلامی در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این مراسم سنتی است که هر ساله عزیزان در کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی به خانه ملت تشریف میآورند که ما نیز در خدمتشان هستیم.
وی ادامه داد: ماه مبارک رمضان ماه مناسبی برای این گونه مراسمها است که هم دیداری با عزیزانی که از بخش محروم جامعه هستند، صورت گیرد و هم آنها بتوانند مشکلات و موضوعات را مطرح کرده تا مجلس با دید بازتری به این مشکلات رسیدگی کند.
لاریجانی درخصوص اغلب درد و دلهایی که در این مراسم افطاری از سوی میهمانان مطرح شد، گفت: برخی برای آینده تحصیلیشان و برخی درباره اشتغال موضوعاتی را مطرح کردند.
رئیس نهاد قانونگذاری یادآور شد: براساس اعلام مسئولان در سال 93 نزدیک به 2 هزار میلیارد تومان وام قرضالحسنه برای کارآفرینان این بخش در کمیته امداد در نظر گرفته شد که توضیحاتی در مورد چگونگی ورود به کار این افراد ارائه شد.
وی تصریح کرد: در این توضیحات اعلام شد که مسئولان در تلاش هستند تا با سرمایهگذاریها این استعدادها را به سوی کارآفرینی سوق دهند تا این افراد بتوانند روی پای خود بایستند؛ حال امید است برای رسیدن به این هدف ، دولت حمایتهای خود را گستردهتر کند تا این افراد وارد بازار کار شوند.
رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: در اینخصوص پیشنهاداتی مطرح و قرار شد برای توسعه کار، این موضوع مهم در کمیسیونهای مجلس بررسی شود.
براساس این گزارش همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی پیش از برگزاری این مراسم گفت: برگزاری مراسم افطار با ایتام و خانوادههای کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی سنت حسنهای است که اغلب در روزهای اول ماه مبارک رمضان، رئیس مجلس این مراسم را برگزار کرده تا یک فضای صمیمی و به یادماندنی در خانه ملت ایجاد شود.
وی یادآور شد: امروزه شاهدیم که فرزندان تحت پوشش سازمان بهزیستی رشد و پیشرفت خوبی داشتهاند و ما اکنون در سایه توجهات دولت به ویژه رئیس جمهور محترم در تلاش هستیم تا سال خوب و اثربخشی برای توانمندسازی این افراد ایجاد کنیم.
رئیس مجلس شورای اسلامی در نخستین روز از ماه مبارک رمضان در مراسم افطاری که با جمعی از خانوادههای ایتام و کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی برگزار شد، حضور یافت.
به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی یکشنبه 8 تیر مصادف با اول ماه مبارک رمضان در یک مراسم افطاری میزبان ایتام و خانوادههای کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی بود.
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