سرمازدگی 180 میلیون تومان به محصولات کشاورزی زنجان خسارت وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا نهاوندی پور شامگاه یکشنبه در جلسه مدیریت بحران استان با اشاره به آفات حوزه گیاهی استان زنجان افزود: سن گندم، ملخ مراکشی، مینوز گوجه‌فرنگی، زنجره مو و مگس زیتون از جمله آفات حوزه گیاهی می باشد.



وی با اشاره به ورود مینوز گوجه‌فرنگی از حدود سه سال گذشته به استان زنجان اظهار داشت: این آفت با همکاری کشاورزان کنترل شده و در سال گذشته خسارتی نداشته و برای سال جاری هم کارشناسان در حال بررسی مقابله با این آفت هستند.



مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان از کاشت گوجه فرنگی در 4 هزار و 200 هکتار از اراضی استان زنجان خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود 240 هزار تن گوجه‌فرنگی از مزارع برداشت شود.



نهاوندی پور زنجره مو و مگس زیتون را دیگر آفات موجود در استان اعلام کردوافزود: این آفت‌ها خسارت قابل توجهی را در استان نداشته اند ولی کارشناسان آماده مقابله با این پدیده در صورت وقوع آن هستند و در این میان مقابله با آفت مگس زیتون نیاز به تامین اعتبار دارد.



وی از بارده بودن 12 هکتار از 18 هکتار اراضی موجود در شهرستان طارم خبر داد.



مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان از ورود ویروس جدیدی در حوزه تولیدات دامی با نام لمپی‌اسکین خبر داد و گفت: این ویروس 90 درصد واگیر و 85 درصد تلفات دارد.

نهاوندی پور افزود: این ویروس در دام های بزرگ گاو و گوسفند مشاهده می شود.



وی یاد آورشد: این ویروس در دام‌های سنگین کردستان ، آذربایجان‌غربی، ایلام ، مشاهده شده است.

مدیر کل جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: شیوه انتقال این ویروس علاوه بر روش‌های معمولی از طریق مگس هم انجام می‌شود.

نهاوندی پور گفت: خوشبختانه این ویروس در دام های زنجان دیده نشده است.