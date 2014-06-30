تغییرات مدیریتی در دستگاه قضایی قزوین موجب چابک سازی فعالیتها می شود

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور رئیس کل و معاونان دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب قزوین، آبیک و بوئین زهرا، فرماندار تاکستان، امام جمعه تاکستان و جمعی از مسئولان محلی و کارکنان دستگاه قضایی روسای جدید دادگستری و دادستان تاکستان معرفی شدند.

در این مراسم امیرجعفر تقی پور به عنوان رئیس جدید دادگستری و فرزین افروز به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان منصوب شدند.

جمال انصاری عصر یکشنبه در مراسم معرفی رئیس جدید دادگستری و دادستان شهرستان تاکستان گفت: هر چند تغییر در دستگاه قضایی در فاصله زمانی طولانی و به ندرت و کندی صورت می گیرد اما حرکت متعارف و طبیعی است و برای توانمند سازی نیروها و انتقال تجربیات ضروری است.

انصاری بیان کرد: مهمترین هدف در جابجایی مدیران چابک سازی امور و نیز توانمند کردن نیروها و ارتقاء مسئولیت پذیری افراد در مناطق مختلف است که به بازسازی توان همکاران هم کمک می کند.

رئیس کل دادگستری استان قزوین اضافه کرد: در همه تغییرات مدیریتی تلاش می کنیم زمینه خدمت رسانی بیشتر و بهتر به مردم فراهم شود و رضایت مردم جلب شود.

وی گفت: به دلیل اهمیت و حساسیت دستگاه قضایی هر گونه تغییر مدیریتی با تصویب ریاست قوه قضائیه انجام می شود اما هدف اصلی بسترسازی برای ارائه خدمات مناسب به مردم است.

انصاری با تشکر از رئیس دادگستری و دادستان سابق شهرستان تاکستان یادآورشد: لاین خدمتگزاران در بیش از سه سال مسئولیت خود خدمات ارزشمندی به مردم ارائه کردند

و با همکاری مجموعه دستگاه قضایی موفق شدند خدمات ماندگاری از خود به یادگار بگذارند.



رئیس کل دادگستری استان قزوین تصریح کرد: شهرستان تاکستان ظرفیت های بسیار خوبی دارد که باید مورد توجه و استفاده قرار گیرد و دستگاه قضایی لازم است ضمن حمایت جدی از فعالیت مسئولان و دستگاههای اجرایی زمینه رشد و توسعه منطقه را بیش از گذشته فراهم کند.



این قاضی اظهارداشت: خوشبختانه وضعیت امنیتی تاکستان در حد مطلوبی است و در این زمینه نگرانی نداریم اما در خصوص موضوعاتی مانند آب، زمین و تعرض به انفال نیازمند هماهنگی بیشتری هستیم تا بتوانیم در چارچوب قانون مشکلات را حل کنیم.



حیدری: استقلال دستگاه قضایی حلال مشکلات است

در ادامه ایرج حیدری فرماندار تاکستان با گر امیداشت یاد شهید بهشتی و 72 تن از یارانش اظهارداشت: استقلال قوه قضائیه از مسائل مهمی است که می تواند به هم افزایی و پیشبرد امور کمک موثری کند.



فرماندار شهرستان تاکستان تصریح کرد: فرمانداری آمادگی کامل دارد با تعامل و هم افزایی در کنار استفاده از ظرفیت های دستگاه های اجرایی برای استقلال قوه قضائیه و خدمت رسانی به مردم گام بردارد و همکاری لازم را داشته باشد.



همچنین امیر جعفر تقی پور رئیس جدید دادگستری شهرستان تاکستان گفت: استقلال دستگاه قضایی ناشی از تعلیمات دینی است و همه باید تلاش کنیم تا بستر اجرای عدالت در جامعه فراهم شود.



تقی پور افزود: فعالیت شوراهای حل اختلاف نقش موثری در کاهش مراجعات مردم به محاکم دادگستری و حل مشکلات حقوقی به صورت سازش و مصالحه ایفا کرده و در تداوم این روند تلاش می کنیم بستر عدالت طلبی و جلب رضایت مردم در محاکم بخوبی فراهم شود.



وی تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی و حفظ شأن دستگاه قضا از مسائل مهمی است که باید مورد توجه همکاران و قضات قرار گیرد تا جایگاه دادگستری حفظ شود.



در ادامه فرزین افروز دادستان جدید عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان گفت: احقاق عدالت و دفاع از مظلوم رسالت مهم دستگاه قضایی است که برای تحقق این امر ضروری است هم استقلال و هم شأن قضا و قضاوت حفظ شود.



افروز تصریح کرد: کرد: قضات لازم است ضمن رعایت بی طرفی کامل با شناخت و بررسی کامل پرونده ها تنها با دلیل متقن حکم صادر کنند تا حقی تضییع نشود.



دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان اظهارداشت: اجرای منویات مقام معظم رهبری، کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها و جلوگیری از اطاله دادرسی ، پیشگیری از جرائم، به روز رسانی و افزایش همکاری های بین بخشی از مهمترین برنامه های دادستانی تاکستان در سال جاری است.



در ادامه بهروز عباسی دادستان سابق عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان از کاهش 40 درصدی موجودی پرونده ها در تاکستان خبرداد و گفت: با تلاش همکاران قضایی موجودی پرونده ها از یک هزار و 500 فقره به 900 فقره با 40 درصد کاهش رسید.



وی افزود: مجموعه موجودی جریانی 170 فقره پرونده و متوسط زمان رسیدگی از 80 روز به 48 روز رسیده و در بخش اجرای احکام کیفری نیز تعداد پرونده ها از 700 فقره به 350 فقره کاهش یافته است.



عباسی تصریح کرد: در جرائم خاص نیز با کاهش 30 درصدی مواجهیم و با تعامل سازنده با سایر مجموعه ها و ادارات در راستای خدمت به مردم تلاش می کنیم ضمن اجرای عدالت از حقوق مردم صیانت کنیم.



رسول اصانلو رئیس سابق دادسگتری تاکستان هم در این مراسم از کاهش 60 درصدی پرونده های قضایی در تاکستان خبرداد و گفت: بهبود فرایندهای دادرسی، شتاب بخشیدن به رسیدگی پرونده ها و کاهش میانگین رسیدگی به پرونده ها، کاهش موجودی پرونده ها در شعب دادگاه ها و شوراهای حل اختلاف از اقدامات مهم انجام شده است.



وی افزود: با تلاش های صورت گرفته موجودی پرونده ها در دادگاهها 60 درصد کاهش یافته و امروز به طور میانگین هر شعبه کمتر از 100 کلاسه پرونده دارد و موجودی پرونده های شورای حل اختلاف از دو هزار و 200 فقره به 492 پرونده رسیده است.



رئیس سابق دادگستری شهرستان تاکستان اضافه کرد: میانگین زمان رسیدگی نیز از 140 روز به 90 روز کاهش یافته و در شعب کیفری میانگین رسیدگی از 112 روز به 45 روز کاهش یافته است.



بهروز عباسی دادستان سابق عمومی و انقلاب شهرستان تاکستان به عنوان مستشار دادگاه تجدید نظر و معاون رئیس کل دادگستری شهرستان قزوین و رسول اصانلو رئیس سابق دادگستری شهرستان تاکستان به عنوان رئیس دادگستری شهرستان البرز منصوب شده است.