به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود مرويان حسيني صبح دوشنبه در جلسه ستاد ساماندهي شئون فرهنگي در مناسبت‌هاي مذهبي اظهار داشت: هيئت هاي مذهبي در اجراي فعاليت هاي تبليغي و ديني خود بايد همواره دو ساختار شوراي حل اختلاف و شوراي تأمين را حفظ كنند.



حجت الاسلام مرويان با اشاره به بحث فضاسازي ضد تبليغي كه در مناسبت‌هاي مذهبي در سطح شهر مشاهده مي‌شود گفت:‌ شهرداري مدخل فعاليت‌هاي تبليغي و فضاسازي شهري است و بايد از نسب پرده هاي فاقد كد شوراي هيئات مذهبي جلوگيري كند.



وي با بيان اهميت نظارت بر كار هيئات مذهبي افزود:‌ شوراي هيئات مذهبي بايد مجموعه هاي بازرسي خود را فعال كند.



مديركل تبليغات اسلامي خراسان رضوي با اشاره به اينكه برخي از هيئت ها در مسير فعاليت هاي خود دچار آسيب مي شوند ادامه داد:‌ هيئت ها بايد نسبت به دعوت از سخنران ها، مداحان و مبلغان، حساسيت هاي ويژه اي داشته باشند.



حجت‌الاسلام مرويان حسيني همچنين بر ضرورت رفع ابهام در محتواهاي فرهنگي ارائه شده توسط هيئت هاي مذهبي تأكيد كرد.



وي با بيان اينكه ستاد ساماندهي شئون فرهنگي در مناسبت هاي مذهبي زير مجموعه شوراي انقلاب فرهنگي است گفت:‌ اين ستاد بايد با تشكيل كارگروهي متشكل از ارگان هاي مختلف و كانون هاي مداحان، نسبت به گزينش سخنران و مداح اقدام كند.



فرهنگ سازي باعث كاهش آسيب هاي مراسم مذهبي است



مدير كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي با اشاره به وظايف و مسئوليت‌هاي مختلفي كه در ستاد ساماندهي شئون فرهنگي در مناسبت‌هاي مذهبي وجود دارد افزود:‌ پايين آوردن آمار آسيب هاي فرهنگي در مراسم مذهبي با استفاده از فرهنگ سازي در جامعه از مهمترين وظايف اين ستاد است.



حجت الاسلام مرويان حسيني بر اهميت تعاملات كاري و فرهنگي بين شهرداري و ستاد ساماندهي شئون فرهنگي در مناسبت هاي مذهبي تأكيد كرد.



وي با بيان اينكه دشمنان اسلام از هر فرصتي براي رخنه در انديشه هاي مردم استفاده مي كنند گفت:‌ بايد با گسترش نظارت و بازرسي هاي مداوم در ايام برگزاري مراسم هاي مذهبي از نفوذ افرادي كه نماينده تفكر خاصي هستند جلوگيري كنيم.



مراسم مذهبي ميدان بزرگ تبليغ انديشه هاست



مديركل تبليغات اسلامي خراسان رضوي با اشاره به اينكه مراسم مذهبي ميدان بزرگ تبليغ انديشه هاست افزود:‌ بايد با تدبر كافي در زمينه محتواي سخنراني ها به افرادي كه خصومت و موضع گيريهاي آنان در برابر نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران آشكار است؛ اجازه استفاده از اين بستر تبليغي را ندهيم.



حجت‌ الاسلام مرويان حسني با بيان اينكه حدود چهار هزار هيئت مذهبي در مشهد فعال هستند گفت:‌ ستاد ساماندهي علاوه بر نظارت بر كار اين هيئت ها بايد بر فعاليت هاي شوراي بازار و مجالس مذهبي شخصي نيز كنترل كافي را داشته باشد.



وي با بيان اينكه در برگزاري مراسم مذهبي گوناگون ارگان ها و سازمان هاي دولتي بايد همكاري بيشتري با يكديگر داشته باشند بر تشخيص درست در امر آسيب شناسي مذهبي قبل از برخورد اجرايي با افراد تأكيد كرد.



مدير كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي افزود:‌ در برخورد با هيئت هاي مذهبي بدون مجوز، اخلاق اسلامي را رعايت كنيد تا جامعه حذفي جامعه گسترده اي نباشد.



حجت الاسلام مرويان با بيان اهميت استفاده بيشتر از فضاي مساجد در برگزاري مراسم مذهبي گفت: اين كار باعث مي شود تا هيئت ها بتوانند نظارت و كنترل بيشتري بر محتواي ارائه شده در اين مراسم داشته باشند.



وي با بيان اهميت مديريت در تبليغات مجالس مذهبي افزود:‌ سعي كنيد با تدبير در تبليغات، اشخاص را برجسته نكنيد.



مديركل تبليغات اسلامي خراسان رضوي با اشاره به اهميت و اشاعه تبليغات ديني، خطاب به هيئت هاي مذهبي گفت:‌ سعي كنيد در برگزاري مجالس مذهبي سخنران محور باشد نه مداح محور.



حجت الاسلام مرويان حسيني با بيان اهميت مديريت درست در برخورد با تخلفات گزارش شده افزود:‌ اعمال قانون نبايد باعث ايجاد دردسر براي هيئت ها و آسيب زدن به انگيزه و فعاليت هاي آنان شود.



تعظيم شعائر الهي بايد مردمي باشد



وي با اشاره به اينكه تعظيم شعائر الهي بايد مردمي باشد گفت: بازرسي و نظارت هاي ستاد ساماندهي نبايد با آزاد انديشي سخنران ها در تضاد باشد.



مدير كل تبليغات اسلامي خراسان رضوي با اشاره فرا رسیدن ماه مبارك رمضان افزود:‌ با توجه به همزماني ماه رمضان با ايام تابستان و سفرهاي ميليوني زائران به مشهد، بايد با استفاده از تبليغات مذهبي در رسانه هاي گوناگون به خصوص صدا و سيما در تبيين جايگاه روزه از جهات گوناگون تلاش كنيم تا شاهد تجلي ايمان و معنويت در رمضان امسال باشيم.