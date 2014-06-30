بارزانی استان کرکوک را جدا شده از عراق دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عراقی المسله، "مسعود بارزانی" رئیس اقلیم کردستان عراق روز گذشته با "نیکلای ملادینف" نماینده ویژه سازمان ملل در کرکوک دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار ماده 140 قانون اساسی عراق درباره حاکمیت استان کرکوک را لغو شده دانست و گفت: کرکوک بخشی از خاک کردستان است و نیروهای پیشمرگه برای حمایت از طوایف مختلف در این استان باقی خواهند ماند.

این در حالی بود که نیکلای ملادینف به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل طی این دیدار بر لزوم حل سیاسی بحران این کشور و مبنا قرار دادن قانون اساسی عراق برای حل اختلافات تاکید ورزیده است.

مقامات دولت مرکزی عراق تاکید کرده اند کرکوک یک شهر عراقی است و قطعا این مسئله پس از پاکسازی کامل موصل و نابودی تروریستها، به طور جدی پیگیری خواهد شد.