  1. بین الملل
  2. تحرکات داعش در عراق
۹ تیر ۱۳۹۳، ۹:۵۹

طی دیدار با نماینده سازمان ملل:

بارزانی استان کرکوک را جدا شده از عراق دانست

بارزانی استان کرکوک را جدا شده از عراق دانست

رئیس اقلیم کردستان عراق طی دیدار با نماینده ویژه سازمان ملل در عراق، استان کرکوک را بخشی از اقلیم کردستان عراق دانست و ماده 140 قانون اساسی درباره حاکمیت این استان را لغو شده دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه عراقی المسله، "مسعود بارزانی" رئیس اقلیم کردستان عراق روز گذشته با "نیکلای ملادینف" نماینده ویژه سازمان ملل در کرکوک دیدار و گفتگو کرد.

وی در این دیدار ماده 140 قانون اساسی عراق درباره حاکمیت استان کرکوک را لغو شده دانست و گفت: کرکوک بخشی از خاک کردستان است و نیروهای پیشمرگه برای حمایت از طوایف مختلف در این استان باقی خواهند ماند.

این در حالی بود که نیکلای ملادینف به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل طی این دیدار بر لزوم حل سیاسی بحران این کشور و مبنا قرار دادن قانون اساسی عراق برای حل اختلافات تاکید ورزیده است.

مقامات دولت مرکزی عراق تاکید کرده اند کرکوک یک شهر عراقی است و قطعا این مسئله پس از پاکسازی کامل موصل و نابودی تروریستها، به طور جدی پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 2322225

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار