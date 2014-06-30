به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی توکلی شب گذشته در جمع مسئولان اوقاف استان کرمان با اشاره به اهمیت وقف در اسلام به عنوان یک دستور اقتصادی و اجتماعی گفت: این امر نشان از عمق نگرش اسلام دارد و اگر وقف را در جامعه گسترش دهیم بهترین راهکار برای رفع فاصله های اقتصادی و افزایش رفاه مردم است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه وقف در کرمان از جایگاه و اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و مردم در طول تاریخ کرمان با وقف کردن املاک و زمینهای خود نشان داده اند به خوبی این پیام را گرفته اند.

وی ادامه داد: هم اکنون نیز باید در این خصوص تبلیغ صورت گیرد زیرا موقوفات در واقع بهترین منبع درآمد برای خدمات اجتماعی و رفاهی محسوب می شوند.

توکلی ادامه داد: ظرفیتهای بالایی در این زمینه در استان کرمان وجود دارد و باید نگاه مردم را به سمت وقف عام المنفعه سوق دهیم.

وی ساخت مدرسه را یکی از نمودهای تفکر رفاه اجتماعی در اوقاف دانست و خواستار توجه واقفان به این امر به خصوص در مناطق کم برخوردار و نیازمند به ساخت مدرسه شد.

وی گفت: باید در راه احیاء موقوفات موجود در کرمان گام برداریم و در این زمینه نیز دادگستری آمادگی کامل برای همکاری را دارد.