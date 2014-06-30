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۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۲۳

توکلی:

وقف عام‌المنفعه در جامعه گسترش یابد/ کرمان ظرفیت‌های بالایی در زمینه وقف دارد

وقف عام‌المنفعه در جامعه گسترش یابد/ کرمان ظرفیت‌های بالایی در زمینه وقف دارد

کرمان – خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان کرمان خواستار تبیین وقف عام المنفعه در راستای افزایش خدمات اجتماعی و رفاهی عام در جامعه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی توکلی شب گذشته در جمع مسئولان اوقاف استان کرمان با اشاره به اهمیت وقف در اسلام به عنوان یک دستور اقتصادی و اجتماعی گفت: این امر نشان از عمق نگرش اسلام دارد و اگر وقف را در جامعه گسترش دهیم بهترین راهکار برای رفع فاصله های اقتصادی و افزایش رفاه مردم است.

وی تصریح کرد: خوشبختانه وقف در کرمان از جایگاه و اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و مردم در طول تاریخ کرمان با وقف کردن املاک و زمینهای خود نشان داده اند به خوبی این پیام را گرفته اند.

وی ادامه داد: هم اکنون نیز باید در این خصوص تبلیغ صورت گیرد زیرا موقوفات در واقع بهترین منبع درآمد برای خدمات اجتماعی و رفاهی محسوب می شوند.

توکلی ادامه داد: ظرفیتهای بالایی در این زمینه در استان کرمان وجود دارد و باید نگاه مردم را به سمت وقف عام المنفعه سوق دهیم.

وی ساخت مدرسه را یکی از نمودهای تفکر رفاه اجتماعی در اوقاف دانست و خواستار توجه واقفان به این امر به خصوص در مناطق کم برخوردار و نیازمند به ساخت مدرسه شد.

وی گفت: باید در راه احیاء موقوفات موجود در کرمان گام برداریم و در این زمینه نیز دادگستری آمادگی کامل برای همکاری را دارد.

کد مطلب 2322231

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