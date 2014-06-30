محمدرضا خلیلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: یک سری از خوابگاه‌های دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی نیاز جدی به بازسازی دارد و دانشگاه بودجه کافی برای بازسازی این خوابگاه ها ندارد برای همین با وزارت علوم صحبت کرده‌ایم تا به بازسازی خوابگاه های فرسوده در دانشگاه ها بودجه ای اختصاص دهند و ما بتوانیم در ترم جدید خوابگاه های خوبی در اختیار دانشجویان قرار دهیم.

وی ادامه داد: برخی از خوابگاه های دانشگاه استاندارد نیستند و آپارتمان های مسکونی بوده اند که به عنوان خوابگاه در اختیار دانشجویان قرار گرفته است دانشگاه تنها یک خوابگاه استاندارد با ظرفیت 700 دانشجو در تهرانپارس دارد .

معاون دانشجویی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی افزود: مابقی خوابگاه های دانشگاه استاندارد نیست . تعداد دانشجویان خوابگاهی نیز زیاد است برای همین به دفعات مشکلات خرابی را در خوابگاه ها شاهد هستیم و به دفعات باید در طول سال تعمیرات صورت می گیرد.

وی افزود: ایام تابستان بهترین فرصت برای تعمیرات و بازسازی اساسی خوابگاه ها است ولی بودجه زیادی را می طلبد.

خلیلی افزود: امسال با برنامه ریزی هایی که انجام داده ایم دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری و دانشجویان کارشناسی که پروژه دارند می توانند از خوابگاه استفاده کنند. بنابراین یک خوابگاه دخترانه و پسرانه را به دانشجویان واجد شرایط اختصاص داده ایم تا در ایام تابستان از آن استفاده کنند.

وی در خصوص ارایه سحری و افطار به دانشجویان اسکان یافته در خوابگاه گفت: گرچه دانشگاهها مکلف نیستند درایام تابستان تسهیلات و غذا ارایه کنند ولی دانشگاه خواجه نصیر با برنامه ریزی هایی که صورت داده است در به دانشجویان روزه دار در ایام ماه مبارک رمضان سحر و افطاری ارایه می دهد.