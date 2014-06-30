مسابقات فوتسال جام رمضان ادارات آذربایجان شرقی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز پناهی دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در سومین دوره مسابقات فوتسال جام رمضان ادارات آذربایجان شرقی هشت تیم در قالب دو گروه چهار تیمی حضور دارند که مجموعه فرهنگی ورزشی کارگران شماره دو تبریز بعد از افطار شبهای ماه مبارک رمضان میزبان رقابت این تیم ها خواهد بود.

وی در ادامه بیان کرد: شورای هماهنگی ادارات و سازمان‌های تعابعه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آذربایجان شرقی در برگزاری این مسابقات که از هریک از گروه های دوگانه آن دو تیم به مرحله بعدی راه می یابند همکاری داشته و امیدواریم هر سال شاهد برگزاری بهتر این رقابت باشیم.

سرپرست مدیریت اجتماعی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در پایان با تاکید بر ارزش و جایگاه ورزش در سلامتی جسم و روح گفت: برگزاری برنامه‌های ورزشی در ماه مبارک رمضان جلوه پر رنگ تری یافته و می‌تواند نقش خود را در این مهم بهتر و بیشتر ایفا کند.

در گروه یک این مسابقات تیم‌های اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک رفاه کارگران، مدیریت درمان تامین اجتماعی و اداره کل تامین اجتماعی و در گروه دوم نیز تیم‌های کمیته امداد امام خمینی(ره)، اداره کل آموزش فنی و حرفه ای، سازمان بهزیستی و اداره کل بیمه سلامت استان به صورت دوره‌ای به رقابت خواهند پرداخت.