نتانیاهو : اسرائیل از استقلال کردستان عراق حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی شب گذشته در اظهاراتی تحریک آمیز و مداخله جویانه اعلام کرد که این رژیم به کردهای عراق کمک خواهد کرد به استقلال دست یابند و در این زمینه به حمایت از تلاش های بین المللی نیاز دارد.

وی گفت: چالش نخست ما حفاظت از مرزهایمان در مقابل گروه های اسلامی افراطی است که تمامی مرزهای ما در شمال، جنوب و غیره را تهدید می کند. ما دیوار امنیتی احداث کردیم اما این مسئله نمی تواند مانع حملات موشکی و نفوذ زیرزمینی شود هر چند که این دیوار تا حدود زیادی مانع نفوذ گروه های افراطی شده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره سازش با تشکیلات خودگردان فلسطین نیز گفت: در هر صلحی با فلسطینی ها در آینده باید این اصل که فلسطین، دولتی بدون سلاح باشد تضمین شود. همچنین سیطره ما بر مرزهای اردن نیز باید تضمین شود و هیچ کس جز ارتش اسرائیل نمی تواند از این مرزها دفاع کند و ما به نیروهای عربی اعتمادی نداریم.

وی بار دیگر به اظهارنظر منفی علیه مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک پرداخت و از غربی ها خواست از هرگونه توافق با ایران خودداری کنند.