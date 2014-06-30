  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۱۹

افزایش دخالت صهیونیستها در عراق/

نتانیاهو : اسرائیل از استقلال کردستان عراق حمایت می کند

نتانیاهو : اسرائیل از استقلال کردستان عراق حمایت می کند

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در سخنانی مداخله جویانه گفت که تل آویو به کردهای عراق در دستیابی به استقلال کمک خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی شب گذشته در اظهاراتی تحریک آمیز و مداخله جویانه اعلام کرد که این رژیم به کردهای عراق کمک خواهد کرد به استقلال دست یابند و در این زمینه به حمایت از تلاش های بین المللی نیاز دارد.

وی گفت: چالش نخست ما حفاظت از مرزهایمان در مقابل گروه های اسلامی افراطی است که تمامی مرزهای ما در شمال، جنوب و غیره را تهدید می کند. ما دیوار امنیتی احداث کردیم اما این مسئله نمی تواند مانع حملات موشکی و نفوذ زیرزمینی شود هر چند که این دیوار تا حدود زیادی مانع نفوذ گروه های افراطی شده است.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره سازش با تشکیلات خودگردان فلسطین نیز گفت: در هر صلحی با فلسطینی ها در آینده باید این اصل که فلسطین، دولتی بدون سلاح باشد تضمین شود. همچنین سیطره ما بر مرزهای اردن نیز باید تضمین شود و هیچ کس جز ارتش اسرائیل نمی تواند از این مرزها دفاع کند و ما به نیروهای عربی اعتمادی نداریم.

وی بار دیگر به اظهارنظر منفی علیه مذاکرات ایران و گروه پنج به علاوه یک پرداخت و از غربی ها خواست از هرگونه توافق با ایران خودداری کنند.

کد مطلب 2322260

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها