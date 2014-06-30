نمایشگاه «اسماءالحسنی» 10 ساله شد/ برگزیدگان معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، «دهمین نمایشگاه سالانه حروف نگاری اسماءالحسنی» با معرفی برگزیدگان این دوره، شامگاه گذشته با حضور دبیر این نمایشگاه علی وزیریان و مسعود نجابتی عضو هیئت داوران این دوره و حبیب الله آیت اللهی هنرمند نقاش در تالار شهناز خانه هنرمندان ایران آغاز به کار کرد.

حبیب الله آیت اللهی در مراسم افتتاحیه این نمایشگاه در سخنانی به ابعاد مختلف «اسماءالحسنی» پرداخت و گفت: من نمایشگاه ها و مراسم های شعاری را دوست ندارم اما «اسماءالحسنی» شعار نیست.

او با اشاره به اسماء الهی یادآور شد: هر اسم زیبا و نیکویی که خوشایند باشد اسم خداست و زمانی که نقل است از پیامبر گرامی اسلام (ص) که خداوند زیباست و زیبایی را دوست دارد پس هر چه زیباست به ذات اقدس الهی بازمی گردد.

این هنرمند نقاش با بیان این که اسماء زشت هم وجود دارد تصریح کرد: اسماء زشت از یک منشاء زشت نشأت می گیرد و این که گفته می شود خداوند دارای هزار و یک نام نیکوست به عقیده من درست نیست چرا که خداوند هزاران نام نیکو دارد از جمله نام های نیکویی که مردم کشورهای مختلف جهان به زبان خود با آن سخن می گویند و خداوند را ستایش می کنند.

آیت اللهی با اشاره به اسماء «خالق، باری، مصور» تأکید کرد: این سه نام خداوند به هنرهای مختلف نمایشی، تجسمی و تزئینی اشاره دارد چرا که خداوند خلق کننده است، صورت دهنده و ترکیب کننده است که این سه ویژگی در هنرهای مختلف وجود دارد.

او با بیان این که همه ما وجودمان از خداست و به سوی او بازمی گردیم بیان کرد: جایی که همه ما به آن بازمی گردیم نقطه واجب الوجود است که همه عالم از این نقطه آغاز شده است.

این مدرس دانشگاه با بیان این که همه اسامی خوب از جمله احمد، علی، حسن، سکینه، میترا و منوچهر اسامی خداوند هستند، اضافه کرد: اسماءالحسنی اشاره دارد به انسانها که اسامی خوب خداوند را دریابید.

او در خاتمه ابراز امیدواری کرد که همه ما پیروان اسماءالحسنی خداوند باشیم.

در ادامه این مراسم بیانیه هیئت داوران متشکل از صداقت جباری، محمدعلی رجبی، سیدحمید شریفی آل هاشم، مصطفی گودرزی و مسعود نجابتی خوانده شد و در پایان جوایز برگزیدگان این دوره اهدا شد.

بر اساس نظر هیئت داوران جایزه اول این نمایشگاه به رضا اسعدی مهربانی تعلق گرفت، جایزه دوم را سپیده قنبری از آن خود کرد و جایزه سوم به احمد عزیزپور رسید.

همچنین از پنج طراح نیز متشکل از باقر جعفری، جواد جاذبی، سیدمهدی موسوی، شهرام دلدار و مرتضی رحمتی نیز با اهدای لوح تقدیر، قدردانی شد.

در دهمین نمایشگاه سالانه حروف نگاری اسماء الحسنی از میان 1332 اثر ارسالی، 40 اثر منتخب به نمایشگاه راه یافته است که در گالری ممیز وزمستان خانه هنرمندان ایران به نمایش گذاشته شده است.

«جلوه ای از هنر شیعی» عنوان این بخش جنبی نمایشگاه است که به همت کانون هنر شیعی گردآوری و بازسازی و ارائه شده است. این موسسه هنری تاکنون قریب به 500 اثر نفیس با موضوعات قرآنی، اهل بیت، پایداری و آرایه ها را جمع آوری و بازسازی کرده است که بخش قابل توجهی از این آثار با کیفیت بالا در سایت این موسسه قابل دسترسی است.



40 اثر ارائه شده در بخش جنبی نمایشگاه امسال اسماالحسنی منتخبی است از آثار بدیع قدما در بخش قرآنی این کانون هنری که متناسب با موضوع آثار نمایشگاه حاضر انتخاب و توسط تیمی متشکل از استادان خط و گرافیک بازسازی و ارائه شده است.



این آثار غالباً دارای شناسنامه بوده و سعی شده تا در حد امکان و دسترسی به منابع موثق توضیحاتی راجع به هر اثر در ذیل آن درج شود. نمایش این تصاویر بازتابی است از معانی عمیق دینی بر پایه سنت های بصری اسلامی با مضمون اسماء الحسنی.



دهمین نمایشگاه اسماءالحسنی با حمایت مرکز آفرینش های هنری مسجد مقدس جمکران، خانه هنرمندان ایران و با همکاری کانون هنرشیعی و شرکت فناوری اطلاعات شبکه سفيد برگزار شده است.



کاتالوگ نمایشگاه نیز در قطع رقعی و در 32 صفحه به صورت چهار رنگ حاوی اطلاعات نمایشگاه ، آثار و اسامی راه یافتگان، مقدمه ای به قلم زنده یاد عبدالمجید حسینی راد ، معرفی داوران و ... چاپ شده است که در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.