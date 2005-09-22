سرمايه داران به دنبال ايجاد تجارت دارويي در كشور هستند

دكتر عيوض حيدر پور در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : اجراي آيين نامه تاسيس داروخانه ها از سالهاي پيش آغاز شده به گونه اي كه هر كسي تمايل دارد داروخانه تاسيس كند بايد شرايطي نظير داشتن مدرك داروسازي داشته و امتيازات ويژه آن را نيز كسب كند .

وي اظهار داشت : از سال گذشته گروهي سرمايه دار كه با داشتن سرمايه هاي كلان بيش از انگيزه خدمت رساني به مردم ، به دنبال تجارت دارو بوده و هستند باعث ايجاد بازار تجارت دارو شده اند .

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس با بيان اينكه اين افراد قصد دارند فضاي نامناسب تجارت دارويي در داخل كشور ايجاد كنند، گفت : آنها با ايجاد شركت فروشگاه هاي زنجيره اي دارو اين طرح را دنبال كردند كه داشتن مدرك داروسازي امتيازي براي تاسيس داروخانه نمي تواند باشد و اين صحبت ها نيز فقط به اين دليل است كه اين سرمايه داران تنها به دنبال تجارت دارو هستند .

وي تصريح كرد : اين افراد بر اساس راه اندازي شركت فروشگاه هاي زنجيره اي دارويي قصد دارند تا ته مانده طرح ژنريك دارو كه پس از انقلاب به شيوه مناسب در حال اجرا بود را از بين ببرند و از بازار تجاري دارويي ايجاد شده نهايت استفاده را ببرند .

حيدرپور گفت : متاسفانه ديوان عدالت اداري هم بدون توجه به وجود اين مشكلات كه نهايت اين كار با ايجاد تجارت دارويي در كشور به زيان مردم تمام مي شود، اين آيين نامه را تصويب كرده به همين علت ديوان عدالت بايد براي حل اين مشكل اقدام كند .

