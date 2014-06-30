توسعه صنایع فرآوری و بسته بندی عسل اولویت جهاد کشاورزی گیلان است

به گزارش خبرنگار مهر، مختار مهدی زاده پیش از ظهر دوشنبه در نشست کارشناسان حوزه دام سازمان جهاد کشاورزی از صدور پنج فقره مجوز صنایع فرآوری و بسته بندی عسل در استان خبر داد و افزود: ظرفیت سالانه این تعداد مجوز هشت هزار و 500 تن است.

وی همچنین اظهارداشت: در حال حاضر گیلان دارای چهار هزار و 301 زنبور دار با 277 هزار کلنی زنبور عسل است.

معاون امور دام جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه پارسال بهترین و طلایی ترین سال های تولید عسل در گیلان بود، گفت: در این سال شش هزار و 850 تن عسل در سطح استان برداشت شد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه سال 92 افزون بر هزار تن عسل بیشتر از سال 91 در گیلان برداشت شد، افزود: این استان شمالی از مناطق مستعد پرورش زنبور عسل در کشور است.

مهدی زاده با اعلام اینکه گیلان به لحاظ تولید عسل رتبه ششم تا هفتم کشوری را دارد بر ضرورت توسعه صنایع فرآوری و بسته بندی عسل در استان تاکید کرد.

وی همچنین با اعلام اینکه گیلان از حیث میانگین تولید مقام دوم را در کشور دارد، گفت: زنبورداری و تولید عسل یک صنعت سبز و اشتغالزا در استان است.

معاون امور دام سازمان جهاد کشاورزی گیلان افزود: با توجه به وضعیت آب و هوایی امسال تولید عسل 30 درصد کمتر از سال گذشته خواهد شد.

وی در ادامه با بیان اینکه تالش، آستارا و رودسر از شهرستان های مهم تولید عسل استان هستند، یادآورشد: گیلان یکی از استان های برتر کشور در تولید عسل با کیفیت است.