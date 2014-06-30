به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، قسمت جدید مجموعه فیلم های ترنسفورمرز یا «تغییر شکل‌دهندگان» با عنوان «ترنسفورمرز: عصر نابودی» در باکس‌ آفیس جهانی موفقیت بسیار خوبی داشت و با 100 میلیون دلار فروش در ایالات متحده و 201.3 میلیون دلار در 37 بازار دیگر به مبلغ کلی 301.3 میلیون دلار رسید. این فیلم همچنین بهترین شب افتتاحیه یک فیلم را امسال به خود اختصاص داد.

چهارمین قسمت این مجموعه فیلم‌های محبوب مخصوصا در آسیا عملکرد بسیار خوبی داشت و در چین 90 میلیون دلار فروش داشت. این فیلم تا بعد از جام جهانی فوتبال در بیشتر کشورهای اروپایی و آمریکای لاتین اکران نخواهد شد.

فیلم کم هزینه 12میلیون دلاری شبکه فاکس 2000 یعنی «تقصیر ستارگان ما» و فیلم کمدی «22 Jump Street» با بازی چنینگ تیتوم و جونا هیل هم از مرز 200 میلیون دلار فروش جهانی گذشته اند. اما فیلم «جرسی بویز» ساخته کلینت ایستوود در دومین هفته اکرانش هنوز در حال دست و پا زدن برای یافتن جایگاهش است.

فهرست 10 فیلم برتر باکس آفیس جهانی چنین است:

1. «ترنسفورمرز: عصر نابودی» (محصول کمپانی پارامونت، فروش در 38 کشور مختلف، هفته اول)

فروش آخر هفته: 301.3 میلیون دلار، 201.3 میلیون دلار فروش بازار بین المللی، 100 میلیون دلار فروش داخل آمریکا

2. «چطور اژدهایتان را تربیت کنید 2» (محصول کمپانی های فاکس و دریم وورکز انیمیشن، فروش در 53بازار، هفته سوم)

فروش آخر هفته: 31 میلیون دلار ( فروش کلی: 229.2 میلیون دلار)، فروش آخر هفته در بازار بین المللی 17.9 میلیون دلار (در مجموع 107.4 میلیون دلار)، فرشو آخر هفته آمریکا 13.1 میلیون دلار ( در مجموع 121.8 میلیون دلار)



3. «22 Jump Street» (محصول کمپانی سونی، فروش در 34 بازار، هفته سوم)

فروش آخر هفته: 25 میلیون دلار (در مجموع 194 میلیون دلار)، فروش آهر هفته بازار بین‌المللی 9.6 میلیون دلار ( در مجموع 54.2 میلیون دلار)، فروش آخر هفته داخلی 15.4 میلیون دلار (در مجموع 139.8 میلیون دلار)

4. «شریر» (محصول دیزنی، فروش در 55 منطقه، هفته پنجم)

فروش آخر هفته: 24.2 میلیون دلار ( در مجموع 585.6 میلیون دلار)، فروش آخر هفته در بازار بین المللی 16 میلیون دلار (در مجموع 383.7 میلیون دلار در بازار خارجی)، فروش آخر هفته داخلی 8.2 میلیون دلار (201.9 میلیون دلار مجموع فروش داخلی)

5. «The Broken Up Guru» (محصول کمپانی پکن انلایت/چاینا لاین، فروش در 2 منطقه، هفته اول)

فروش کلی: 20.6 میلیون دلار، بین المللی 20.5 میلیون دلار، داخلی 67 هزار دلار

6. «تقصیر ستارگان ما» (محصول کمپانی فاکس، فروش در 53 منطقه، هفته چهارم)

فروش آخر هفته: 17.8 میلیون دلار (در مجموع 195.3 میلیون دلار)، فروش آخر هفته در بازار بین المللی 13 میلیون دلار (در مجموع 85.5 میلیون دلار)، فروش آخر هفته داخلی 4.8 میلیون دلار (109.5 میلیون دلار مجموع فروش داخلی)

7. «لبه فردا» (محصول کمپانی برادران وارنر، فروش در 65 منطقه، هفته چهارم)

فروش آخر هفته: 12.1 میلیون دلار ( در مجموع 318.7 میلیون دلار)، فروش آخر هفته بازار بین المللی 6.9 میلیون دلار (در مجموع 234.5 میلیون دلار)، فروش آخر هفته داخلی 5.2 میلیون دلار (84.2 میلیون دلار مجموع فروش داخلی)

8. «مثل یک مرد هم فکر کن» (محصول کمپانی سونی، فروش در یک منطقه، هفته دوم)

فروش آهر هفته : 10.4 میلیون دلار (48.2 میلیون دلار فروش خارجی)، فروش آخر هفته داخلی 10.4 میلیون دلار ( در مجموع 48.2 میلیون دلار در بازار داخلی)

9. «اکس-من: روزهای آینده گذشته» (محصول کمپانی فاکس، فروش در 40 منطقه، هفته ششم)

فروش آخر هفته: 9.5 میلیون دلار (در مجموع 714.7 میلیون دلار)، فروش آخر هفته بازار بین المللی 6.2 میلیون دلار (در مجموع 491.3 میلیون دلار)، فروش آخر هفته داخلی 3.3 میلیون دلار (در مجموع فروش داخلی 223.4 میلیون دلار)

10. «جرسی بویز» (محصول کمپانی برادران وارنر، فروش در 12 منطقه، هفته دوم)

فروش آخر هفته: 8.7 میلیون دلار (31 میلیون دلار)، فروش آخر هفته بین المللی 1.1 میلیون دلار (در مجموع 3.7 میلیون دلار)، فروش آخر هفته داخلی 7.6 میلیون دلار (در مجموع 27.3 میلیون دلار)