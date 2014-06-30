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۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۰:۳۳

یک مقام عراقی؛

سلاحهای ارسال شده برای مخالفان سوری در اختیار داعش قرار می گیرد

سلاحهای ارسال شده برای مخالفان سوری در اختیار داعش قرار می گیرد

معاون نخست وزیر عراق در امور انرژی از کشورهای حامی مخالفان سوری خواست که حمایت مالی و تسلیحاتی خود را متوقف کنند، زیرا سلاحهای آنها در اختیار داعش قرار می گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسله، حسین الشهرستانی معاون نخست وزیر عراق در امور انرژی شب گذشته از کشورهای حامی مالی و تسلیحاتی مخالفان سوری خواست که به حمایت های خود پایان دهند چرا که این سلاح ها به دست گروه داعش می رسد گروهی که تهدیدی برای تمام منطقه است.

وی در بیانیه ای پس از دیدار با "ژان فرانسوا ژیرو" رئیس بخش خاورمیانه و شمال آفریقا وزارت امور خارجه فرانسه با بیان این مطلب افزود: نیروهای مسلح عراق با پاکسازی مناطق تحت سیطره داعش و بیرون راندن تروریستهای این گروه، شجاعت خود را ثابت کردند.

شهرستانی در ادامه گفت: فرانسه همپیمان قدرتمند عراق در مبارزه با تروریسم است که این تروریسم تلاش می کند بر کل منطقه سیطره پیدا کند.

وی در ادامه از موضع برخی کشورها که به سرعت عراق در مبارزه با تروریسم کمک کردند قدردانی کرد. از سوی دیگر فرانسوا ژیرو اظهار داشت: بحران کنونی عراق یک بحران بین المللی است و تنها به عراق مربوط نمی شود. این بحران نیازمند رسیدگی سیاسی و امنیتی است و خطر تروریست ها به ویژه داعش متوجه تمام کشورهای منطقه است.

این مسئول فرانسوی در پایان بر آمادگی کشورش برای هر گونه کمکی به عراق در راه مبارزه با تروریسم تاکید کرد.

کد مطلب 2322285

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