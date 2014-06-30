اسنوپی باز می گردد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک نیوز، یک مجموعه جدید از مجموعه کمیک بوک «پیناتس» سال 2015 و به مناسبت 65 ساله شدن این مجموعه به دست چاپ سپرده می‌شود.

این کتاب مشهور در سراسر جهان همراه با ساخت اولین فیلم بلند داستانی از آن، راهی بازار کتاب می شود.

سپتامبر امسال قرار است کنونگیت یک مجموعه کتاب جدید از این سری را به عنوان کتاب ویژه هدیه با عنوان «راهنمای پیناتس برای زندگی» روانه بازار کند. در این مجموعه چهار عنوان کتاب جای دارد که شامل: «فلسفه اسنوپی»، «دانایی ووداستاک»، «نابغه چارلی براون» و «درس های زندگی از لوسی» است.

اما هشت عنوان جدید از این مجموعه در سال 2015 منتشر می شود.

سال آینده انتشارات کنونگیت جلد بیست و پنجم از مجموعه کامل پیناتس را منتشر می کند که شامل همه کتاب های منتشر شده از این مجموعه در 32 سال اخیر است.

اسنوپی یک سگ کارتونی (کمیک) در تاریخ فرهنگ پاپ آمریکا است. این شخصیت و دیگر شخصیت های مجموعه «پیناتس» را چارلز شولتز خلق کرد. 4 اکتبر 1950 اولین داستان مصور پیناتس منتشر شد.

اسنوپی سگ چارلی براون در مجموعه داستان مصور «دار و دسته مسخره ها» یا «پیناتس» است.

اسنوپی سگ این مجموعه شخصیتی بدون تزویر و منصف دارد. ابتدا این شخصیت دنباله روی چارلی براون پسر بچه داستان که تصویری از خود طراح است، بود و گاهی هم زندگی خودش را داشت و سرگرم کارهای خودش می شد.

اسنوپی تا دو سال شخصیتی صامت بود ولی در سال 1952 در تصویر سازی داستان، بالونی برای حرف هایش در نظر گرفته شد. حرف های اولیه او بیشتر در مورد غذا به صورت عبارات حکمت آمیز بود ولی در ادامه به سگی معمولی تبدیل شد که تصورات جالب و بامزه ای داشت.

در این داستان مصور شخصیتی به نام «ووداستاک» وجود دارد که بعد از اسنوپی دومین شخصیت غیرانسانی در این داستان است. ووداستاک دوست صمیمی و همیشه همراه اسنوپی است. ووداستاک پرنده ای است که در دهه 60 به این داستان اضافه شد و به نظر می رسد پیرو اسنوپی است.

ممکن است استفاده از کلمه ی پیناتس علاوه برداشتن معنی بادام زمینی به معنی مسخره نیز باشد و این دو معنی از این کلمه هم بادام زمینی که در فرهنگ صبحانه ی امریکایی جای دارد و داستان را فولکور می سازد و هم معنی ضمنی این کلمه یعنی مسخره ها مورد نظر خالق این اثر باشد.

مجموعه «پیناتس» محبوب ترین و تاثیرگذارترین کمیک استریپ در تاریخ خلق این ژانر هنری است. نزدیک به 18 هزار قصه از این مجموعه در طول 65 سال اخیر منتشر شده و آن را به بلندترین داستان گفته شده در طول تاریخ بدل کرده است.

این مجموعه به 21 زبان ترجمه و منتشر شده و بیش از یک میلیارد نسخه از آن به فروش رسیده است.

از این مجموعه سریال های تلویزیونی کارتونی هم ساخته شده و جایزه امی برای انیمیشن را نیز دریافت کرده است.

مجموعه جدید «پیناتس» 6 نوامبر 2015 منتشر می شود.