انجمن شاعران اهل بیت (ع) تبریز برای دفاع از حرمین شریفین عراق اعلام آمادگی کرد

به گزارش خبرنگار مهر، انجمن شاعران اهل بیت (ع) تبریز دوشنبه با انتشار بیانیه ای ضمن حمایت کامل و قاطع از فتوای مراجع عظام شیعه، آمادگی خود را برای دفاع از حرمین شریفین و جانفشانی در راه اهداف اسلامی اعلام کرد.

در متن این بیانیه که به امضای افرادی چون "خلیل آسانی، اسماعیل اکبرزاده زکی ( مجاهد)، ابو طالب اللهیاری ( توتقون)، حجت الاسلام ابراهیم اشتر امجدی، حمید امجدی، حسن با حجب، سهیلا باقریان، نرگس باقریان، محمد رضا بحری، سریه بلندی، غلامرضا بهشتی، محمد پرندی، اصغر پورعلی، کاظم پورراد، زهرا تار محمدی، حسین حسنی افشرد، علی حسین زاده، رمضان خلفی نژاد، بیت ا... دشتی، فرزانه دهقان نژاد، مهدی رستمی (فایض)، حجت الاسلام عباس رسولی، ستار رزاقی، محمد رنجی باهر ( رنجی تیریزی )، مجتبی زاد صادق، قربان زارع (ادیب)، زرنقی، اسکندر سعادتی، غلامحسین سوداگر، شاهمرادی سرایی، علی شهودی، ابراهیم صابری، مختار صدر محمدی، محرم صدقی، علیرضا عباسی، محمد رضا علیزاده، محمد فتح الله زاده، عباس فری ، محمد قلیپور هشترودی، رحمان قمیان، بلال کمالی،حمید محرمی (نادم)، محمد محمدلو ( انجمن)، اسدا... محمدی، جلال محمدی، رسول مروت دل، نخلستانی، نظری بستان آبادی، سید محمد مسعود نقیب، احمد نیکی و محمد یادگاری" رسیده، آمده است:

گروهک تکفیری داعش به عنوان بازیچه صهیونیستی به دنبال عملیاتی کردن نقشه شوم دشمنان اسلام برای نشانه روی اسلام ناب محمدی (ص) و ایجاد تفرقه بین مسلمانان است.

بدون شک آنچه از سوی گروهک داعش به صورتی وحشیانه و به دور از هرگونه اصول انسانی و اسلامی، علیه ملت مظلوم و مسلمانان در عراق رخ می دهد هیچگونه تناسب و ارتباطی با تعلیمات انسانی ، اسلامی در هیچ دینی به ویژه دین مبین اسلام ندارد.

اقدامات تروریستی و وحشیانه این گروهک خبیث علیه ملت مظلوم عراق در حالی صورت می گیرد که مجامع به ظاهر حقوق بشری در قبال چنین حوادث جنایتکارانه سکوت اختیار کرده اند.

ما اعضای انجمن شاعران اهل بیت تبریز، در پیروی از اوامر رهبر معظم انقلاب اسلامی، جنایات غیرانسانی و وحشیانه گروهک تکفیری داعش را شدیدا محکوم کرده و ضمن حمایت کامل و قاطع از فتوای جهاد مرجع عالیقدر حضرت آیت ا... العظمی سیستانی و سایر مراجع عظام و علمای بزرگوار اهل سنت مبنی بر ایستادگی قشرهای مختلف مردم در برابر جنایتکاران داعش ، آمادگی خود را قلماً و قدماً و با حضور و عملی کردن به تکلیف دینی خود برای جانفشانی در راه اهداف اسلامی و دفاع از حرمین شریفین در عراق و سوریه اعلام می کنیم."