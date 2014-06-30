به عیاری گفتم سکانس قتل دختر را حذف کند/ با نمایش خشونت مخالفم

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از ششمین جلسه از سلسله نشستهای نمایش فیلم «سینماروایت» که به نمایش مستند «فیلم ناتمامی برای دخترم سمیه» به کارگردانی مرتضی پایه شناس اختصاص داشت، کمال تبریزی به بحث پیرامون چگونگی حذف و تعدیل نماهای خشن و زننده در فیلم ها پرداخت.

تبریزی با بیان اینکه از این منظر در سینما دو گروه وجود دارند که هر یک نیز خود را صائب می دانند، گفت: برخی معتقدند که سینما با محدودیت آغاز می شود و هنرمند باید گزینش کند تا بتواند مخاطب را به سمت مفهوم مورد نظر برساند اما گروهی هم هستند که می گویند می بایست همه چیز را بدون گزینش نشان داد و اتفاقا همین تفاوت دیدگاهها بوده که باعث شده فیلمی مانند «خانه پدری» ساخته کیانوش عیاری این قدر حاشیه ساز شود.

تبریزی ادامه داد: توقیف شدن فیلم آخر عیاری به یک پلان مربوط می شود که در آن قتل دخترکی به دست پدرش نمایش داده می شود و چون عیاری اصرار دارد این پلان در فیلم باشد، فیلمش مجوز نمایش نمی گیرد. عیاری به همان دسته ای تعلق دارد که می گوید باید همه چیز را نشان داد ولی من با عیاری مخالفم.

کارگردان «مارمولک» در تشریح مخالفتهای خود با عیاری اظهار کرد: به عیاری گفتم اگر جای تو بودم این پلان را برمی داشتم چون با حذف پلان، اثرگذاری داستان بیشتر می شود و باعث می شود مخاطب بیشتر کندوکاو کند درباره سرنوشت آتی خانواده.

وی با اشاره به طرحی که برای اکران فیلم با درجه بندی سنی مطرح کرده اند، گفت: من فکر نمی کنم درجه بندی سنی «خانه پدری» هم مشکلی را حل کند چون در نهایت باعث می شود عده ای کنجکاو شده و هر طوری هست بروند و فیلم را ببینند.

کارگردان سریال «سرزمین کهن» با ذکر خاطره ای از تماشای «خانه پدری» در جشنواره فیلم فجر گفت: من یکی دو بار که در جشنواره فیلم را به همراه مخاطبان دیدم فهمیدم که فیلم به شدت روی دختر خانم‌های جوان تاثیر می گذارد. البته عیاری توجیهش این است که این پلان باید باشد تا پیام منتقل شود اما من فکر می کنم اگر این پلان را بردارد حتی اثرگذاری فیلم هم بیشتر می شود.

