به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی عرب‌پور شامگاه یکشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کرمان با اشاره به افت فشار آب در کرمان و بروز مشکلاتی برای مردم خواستار مدیریت بحران آب در کرمان شد.

وی افزود: کم آبی یکی از مشکلات اصلی کرمان محسوب می‌شود که مدیریت مصرف و نظارت‌بران می‌تواند مشکلات را کاهش دهد.

وی تصریح کرد: راه کاری اساسی برای رفع این مشکل باید اندیشیده شود و متاسفانه کم نیستند افرادی که باغها و استخرهای خود را با آب شرب پر می‌کنند.

امام جمعه موقت کرمان خواستار صرفه جویی مردم به خصوص در فصل تابستان برای جلوگیری از کمبود آب در شرایط فعلی شد.

خدامحوری در زندگی مردم پررنگ شود

حجت الاسلام عرب‌پور در ادامه به تهاجم فرهنگی به زندگی مردم اشاره کرد و گفت: غرب برای رسیدن به اهداف خود از روشهای مختلف درصدد ضربه زدن به اعتقادات جوامع مسلمان است.

وی گفت: توسعه فساد بدون شک مهمترین برنامه دشمنان اسلام است و سعی دارند خدا را از زندگی مردم دور کنند و به این ترتیب ارزش‌های بشری را از جوامع بگیرند و آنها را برده خواسته‌های خود کنند که این خواسته شیطان است.

امام جمعه موقت کرمان ادامه داد: باید برنامه های فرهنگی به خصوص در شورای فرهنگ عمومی به خدامحوری در جامعه و زندگی مردم ختم شود و این گونه است که می‌توانیم ارزش‌های غنی انسانی را حفظ کنیم و مقابل دشمنان اسلام ایستادگی کنیم.

وی گفت: توسعه فساد در درجه اول برنامه های استکبار قرار دارد و به دنبال آن تباهی و جلوگیری از رشد و بالندگی را به دنبال خواهد داشت.

وی ماه مبارک رمضان را فرصتی مناسب برای ترویج فرهنگ و ارزشهای ناب اسلامی دانست و گفت: مبلغان و روحانیون در این زمینه وظیفه اصلی را دارند.