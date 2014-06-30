فستیوال تاگور بر صلح و آرامش تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز هندوستان، اولین باری که فستیوال تاگور در سال 2011 توسط ساتیش شارما فعال صلح و محیط زیست برگزار شده بود، با صد و پنجاهمین سالگرد تولد این شاعر بزرگ همزمان بود. اما امسال بنیاد دارتینگتون هال مسئولیت برگزاری این فستیوال را بر عهده گرفت.

ساتیش که خود با الهام از افکار آزادی و حقیقت ‌گرایانه تاگور جلساتی برای تفکر و تعمق و صلح و آرامش برگزار می کند گفت: موسس دارتینگتون هال، لئونارد نایت المهرست یکی از دوست‌های شخصی تاگور بود که سه سال هم در بنگال کنار او زندگی کرد.

بزرگترین خانه قرون وسطی موجود در غرب انگلستان در تالار بزرگ املاک دارتینگتون قرار دارد و مراسم افتتاحیه فستیوال تاگور هم همانجا برگزار ‌شد. سخن‌رانی خوش‌آمدگویی مراسم توسط سر دیوید گرین رییس بنیاد متولیان و مدیر ارشد سابق انجمن بریتانیا انجام ‌شد و حضار را به گردشی در تاریخ دارتینگتون و ارتباط عمیقش با هندوستان، با ساختن پل‌هایی از طریق هنر برد.

در این مراسم آنسومان بیسواس یکی از هنرمندان حاضر در فستیوال تاگور درباره همکاری‌اش با انجمن دارتینگتون، که در آنجا به تحصیل موسیقی پرداخته بود و بعدها هم آهنگساز تئاتر ملی و خانه اوپرای سلطنتی شد، سخنرانی ‌کرد. در یک جلسه شعرخوانی نیز وی با تفسیر شعرهای تاگور، میراث فرهنگی بنگال را مورد مطالعه قرار داد.

مراسم امسال با سالگرد صد سالگی جنگ جهانی اول همراه شد و به همین دلیل اهمیت صلح جهانی بیش از همیشه مورد تاکید قرار گرفت.

ساتیش گفت: دنیا پر از تناقض و درگیری‌های مختلف است و راه حل آن ها هیچ وقت در خشونت پیدا نمی ‌شود. خشنوت باعث به وجود آمدن خشونت‌های بیشتر می شود و صلح هم باعث به وجود آمدن صلح و آرامش بیشتر می شود. تاگور حامی موجودیت و زندگی صلح‌آمیز بود. موضوع اصلی سخن‌های من پیغام صلح او است.

ساتیش درباره چیزهایی که باید از تاگور و درس‌هایش یاد بگیریم گفت: تاگور از ملی‌گرایی فراتر رفته بود و حامی ارزش‌های بین المللی بود. هویت اصلی ما همان هویت انسانی‌مان است و هویت ملی بعد از آن در درجه دوم قرار می‌گیرد؛ این پیغام تاگور بود. سخنان تاگور کاملا مربوط به مسائل امروزی هم می‌شوند. مردم سوریه، عراق، اسراییل و فلسطین همگی نیازمند درک بینش تاگور از انسانیت هستند.