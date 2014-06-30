مهندسان در صنعت ساختمان خلاقیت و نوآوری داشته باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید کاظم نورمفیدی در نشست صبح دوشنبه با اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان گلستان، ، مهمترین ناظر بر عملکرد انسان را خدا معرفی کرد و گفت: نظارت خداوند متعال بالاتر از هر چیزی است و همه اقشار جامعه در هر شغلی که هستند باید به آن توجه داشته باشند.

وی با اشاره به آیات قرآن افزود: هرکسی به اندازه کار نیکی که می کند پاسخ دریافت می کند و به همان اندازه اگر کار خطایی انجام دهد سزایش را می بیند.

وی بیان کرد: سازمان نظام مهندسی استان باید در خلاقیت و نوآوری پیشرو باشد، نباید فقط از افکار دیگران استفاده کرد بلکه باید نظام استان محور صادرات فکر و نوآوری در صنعت ساختمان باشد.

امام جمعه گرگان با ابراز نگرانی از ساخت و سازهای بی رویه در زیارت گفت: متاسفانه هیچ معیار و ملاکی برای جلوگیری از خرابی در محیط این روستا وجود ندارد.

وی با اشاره به لزوم بکارگیری پیمانکاران بومی از استفاده بی رویه از نیروهای خارج استان انتقاد و بر عدم خروج سرمایه های استان از منطقه تاکید کرد.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیز با ارائه گزارشی از وضع فعلی سازمان گفت: نظام مهندسی استان دارای 7 هزار عضو می باشد که تعداد سه هزار و 300نفر از آنها دارای پروانه اشتغال هستند.

علیرضا میرزایی تاکید کرد: سازمان به دنبال ارائه خدمات مناسب تر است، ارکان سازمان اهم از شورای انتظامی و کمیته های تخصصی و سایرین به دنبال کمک به حل مشکلات و افزایش بهره وری در روند اجرایی هستند.

حجت الله عامری نایب رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور و عضو هیات مدیره استان نیز در این دیدار با ابراز نارضایتی از آن چه پیرامون شهر گرگان به خصوص جاده ناهارخوران می گذرد، افزود: نباید کار به جایی برسد که ناهارخوران به عنوان نماد گرگان به دلیل ساخت و سازهای بی رویه در دسترسی مردم و مسافران خلل ایجاد کند.