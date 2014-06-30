درخشش تکواندو کاران استان سمنان در مسابقات کشوری

محمد حسن مداح در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: غزل سلطانی و نیما گل کار ورزشکاران خردسال استان سمنان به ترتیب موفق به کسب مدال طلا و مدال نقره مسابقات کشوری تکواندو در بخش کیوروگی شدند.

وی از اعزام دو تیم بانوان و آقایان برای مسابقات کشوری تکواندو در رده سنی خردسالان نیز خبر داد و گفت: از هر وزن یک ورزشکار برای اعزام به مسابقات کشوری انتخاب شدند.

دبیر هیئت تکواندو استان سمنان تصریح کرد: ورزشکارانی که در مسابقات انتخابی استان موفق به کسب مدال طلا می شوند سهمیه شرکت در مسابقات کشوری را به دست می آورند.

مداح در خاتمه از برنامه ریزی کلاس های قهرمان پروری در هیئت تکواندو استان سمنان خبر داد و خاطرنشان کرد: امیدواریم با برنامه ریزی های انجام شده در آینده موفق به کسب مدال های دیگری برای استان شویم.