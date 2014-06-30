سرپرست دانشگاه شهركرد منصوب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر رضا فرجي دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ، در حكمي دکتر شايان شاه محمدي را به سمت سرپرست دانشگاه شهركرد منصوب کرد.



وزیر علوم ، همچنین در نامه جداگانه ای از خدمات دکتر اسماعيل اسدي رئيس سابق دانشگاه شهركرد در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

دکتر شاهمحمدي دانشيار و عضو هیئت علمی دانشكده كشاورزي دانشگاه شهركرد است و پيش از اين رياست دانشكده هنر و معماري و پژوهشكده بين المللي تالاب هامون دانشگاه زابل را برعهده داشته است.

رئیس دانشگاه شهرکرد سومین رئیس دانشگاهی است که طی دو روز گذشته تغییر کرده است.