  1. حوزه و دانشگاه
۹ تیر ۱۳۹۳، ۱۱:۰۴

با صدور حکمی از سوی وزیر علوم؛

سرپرست دانشگاه شهركرد منصوب شد

سرپرست دانشگاه شهركرد منصوب شد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور حکمی سرپرست دانشگاه شهركرد منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دكتر رضا فرجي دانا وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ، در حكمي دکتر شايان شاه محمدي را به سمت سرپرست دانشگاه شهركرد منصوب کرد.

وزیر علوم ، همچنین در نامه جداگانه ای از خدمات دکتر اسماعيل اسدي رئيس سابق دانشگاه شهركرد در زمان تصدی این مسئولیت قدردانی کرد.

دکتر شاهمحمدي دانشيار و عضو هیئت علمی دانشكده كشاورزي دانشگاه شهركرد است و پيش از اين رياست دانشكده هنر و معماري و پژوهشكده بين المللي تالاب هامون دانشگاه زابل را برعهده داشته است.

رئیس دانشگاه شهرکرد سومین رئیس دانشگاهی است که طی دو روز گذشته تغییر کرده است.

کد مطلب 2322305

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