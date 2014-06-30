گره خوردن سرنوشت سه پتروشیمی به هم/ پتروشیمی دهدشت پس از 7سال 5 درصد پیشرفت دارد

به گزارش خبرنگار مهر، پتروشیمی دهدشت در سال 86 کلنگزنی شد و طبق وعده مسئولان قرار بود این پتروشیمی هزار روزه افتتاح شود اما اکنون هفت سال از آن روز می گذرد و تنها محدوده آن فنس کشی شده است.

این طرح حدود 300 هزار تن پلی اتیلن را در 11 گرید مختلف تولید می کند و لیسانس آن قرار است پس از نهایی شدن مذاکرات از شرکتLyondel Basel (آلمان) گرفته شود.

تأمین کننده خوراک این طرح نیز از خط دنا و شبکه گاز سراسری است و درصد اشتغالزایی این طرح در زمان بهره برداری نیزحدود 200 نفر خواهد بود.

این در حالی است که این پروژه پس از هفت سال هنوز حدود پنج درصد پیشرفت فیزیکی دارد و انتقادات مردم این شهرستان از معطل ماندن آن را در پی داشته است.

تعیین تکلیف پتروشیمی دهدشت از سوی وزیر صنعت

با این حال مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد از تعیین تکلیف پروژه پتروشیمی دهدشت از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت خبرداد.

داریوش دیودیده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در خصوص این پروژه، نامه ای به وزیر نوشته شده و قرار است تکلیف این پروژه را مشخص شود.

وی بیان کرد: مواد اولیه این پتروشیمی قرار است از پتروشیمی گچساران تامین شود و این در حالی است که پروژه پتروشیمی گچساران نیز 20درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

دیودیده گفت: مواد اولیه پتروشیمی گچساران نیز باید از پتروشیمی بیدبلند 2 تامین شود که هم اکنون این پروژه نیز از پیشرفت فیزیکی 10درصد برخوردار است.

وی بیان داشت: یکی از دلایلی که سرمایه گذاران این پروژه در خصوص علت توقف اجرای آن بیان می کنند این است که چگونه شروع به احداث کنند در حالی که هنوز ماده اولیه تامین نشده است.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت کهگیلویه و بویراحمد به نقش این پروژه در رشد اشتغالزایی در استان اشاره کرد و افزود: هر پروژه ای که به بهره برداری برسد بخشی از مشکلات اشتغال در استان حل می شود اما هم اکنون پروژه های بزرگ این استان قفل شده اند و هیچ پیشرفتی ندارند.

وی ابراز امیدواری کرد: با رفع مشکلات این پروژه شاهد تحقق آرزوهای جوانان دهدشتی برای یافتن شغلی آبرومند باشیم.

گره خوردن سرنوشت سه پتروشیمی به هم

به گزارش خبرنگار مهر، گره خوردن سرنوشت سه پتروشیمی بید بلند، گچساران و دهدشت، آینده ای نامعلوم را برای آنها رقم زده و آنگونه که پیداست به این زودی ها نباید منتظر گشایشی در این زمینه ماند.

اما در حالی پروژه های بزرگ اشتغالزایی در کهگیلویه و بویراحمد به دلیل کمبود اعتبار و عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی معطل مانده اند که این استان در میان استانهای دارای بیشترین نرخ بیکاری در کشور قرار دارد.

این مشکل همچنان بر استان سایه انداخته و با خود برخی آسیبهای اجتماعی نیز به همراه آورده و به گفته کارشناسان، بیکاری اصلی ترین عامل نزاع و افزایش طلاق در کهگیلویه و بویراحمد است.

به نظرمی رسد سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در این استان با این همه پتانسیلهای سرمایه گذاری بالقوه مغفول مانده و این امر می طلبد که دولت برای بالفعل کردن این ظرفیتها نگاه ویژه ای به این استان داشته باشد.