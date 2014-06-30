مدیریت شهری گرگان در یک ساله گذشته کاری برای شهر انجام نداده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهيم جرجاني صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران استان افزود: ما تمام مشكلات شهري را به كناري گذاشتيم و رفتيم به دنبال مونوريل، بازار ، سيتي سنتر و هايپر كه هركسي اين موارد را مي شنود، لبخند بر روي لبش مي آيد.

وي با بيان اينكه ما به حدي ناپخته عمل كرديم كه وقتي دست به كاري مي زنيم فرياد مردم در مي آيد، اظهار كرد: فرهنگسراي گرگان رها شده، شهربازي نداريم، پروژه تله كابين متوقف شده؛ بااين روند من چشم انداز روشني را براي شهر نمي بينم.

اين عضو شورا تصريح كرد: در مدت يک سال گذشته هيچ كاري براي شهر انجام نداديم، تقاطع غير هم سطح شهيد قندهاري را هم نباید به نام خودمان تمام نكنيم. روگذر پروژه اي بود كه از قبل شكل گرفته بود به همين خاطر با وجود هر مديري مي توانست به بهره برداري برسد.

جرجاني خاطر نشان كرد: ما داريم بي برنامه عمل مي كنيم و برنامه اي را هم كه اعلام كرده ايم كاملا رويايي است تاجايي كه به تصويب شورا هم نرسيد.

وي ضمن اشاره به توقف پروژه تله كابين، گفت: اين پروژه اگر در 3 سال آينده دوباره آغاز به كار كند، به بهره برداري نخواهد رسيد. بهتر است شجاعانه اعتراف كنيم كه در اين باره اشتباه كرده ايم.

عضو هيات رئيسه شوراي اسلامي شهر گرگان تاكيد كرد: ناتمام ماندن پروژه ها باعث شده تا شهروندان اطمينان خود را نسبت به مجموعه شهرداري و شورا از دست بدهند؛ حداقل امكانات اعم از پل هوايي در مسيرهاي پر خطر و فضاي شهري مناسب و زيبا براي شهروندان مهيا نيست.

محمدابراهيم جرجاني اعلام كرد: شهردار موظف است كه مشكلات شهري را برطرف كند زيرا بابت اين كار حقوق مي گيرد. اما متاسفانه خود را به انجام كارهاي روزمره مشغول كرده است.

وي در گلايه از عملكرد مديريت شهري، گفت: چرا شهردار هتل شهرداري را از دور خارج كرد؟ اين هتل به بازار گردشگري شهر مي توانست كمك كند، چرا قرارداد پيمانكار را كه براي يك مدت مشخص درخواست تمديد كرده بود را قبول نكرد؟ چرا شهردار به فكر ايجاد بازارچه هاي محلي و جمع آوري در معابر در خيابانهاي اصلي نيست.

اين عضو شورا در خاتمه يادآور شد: قصد ما پاسخ دادن به يكديگر در رسانه و تكذيب حرف هم نيست، اما بايد پيگيري خواسته مردم بود و براي رفع نياز هاي آنها تلاش كرد.