زمین لرزه 4.4 ریشتری خوسف در خراسان جنوبی را لرزاند

به گزارش خبرنگار مهر، این زمین لرزه در ساعات هشت و 18 دقیقه صبح امروز در شهرستان خوسف رخ داد.

این زمین لرزه در موقعیت ۳۲.۲۰ شمالي و ۵۸.۹۷ شرقي و در عمق 10 کیلومتری زمین بوده است.

تا کنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین لرزه گزارش نشده و کارشناسان در حال بررسی خسارات احتمالی هستند.

تیم های امدادی استان و شهرستان در حالت آماده باش هستند.

گفتنی است روز گذشته نیز زمین لرزه ای به بزرگی 4.5 ریشتر شهرستان خوسف را لرزانده بود که موجب خسارت به منازل در برخی روستاهای این شهرستان شده بود.

خراسان جنوبي رتبه دوم زلزله خيزي کشور را دارد و در منطقه اي پرخطر واقع شده است.