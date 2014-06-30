آغاز طرح غنی سازی اوقات فراغت در 60 پایگاه تابستانی مراغه

به گزارش خبرنگار مهر، حسین اکبریان صبح دوشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: طرح غنی سازی اوقات فراغت جوانان و نوجوانان، امسال نیز در این شهرستان با جدیت هر چه تمام در 60 پایگاه تابستانی آغاز شده است.

وی با بیان اینکه این طرح همه ساله در راستای کمک به رشد و توسعه استعدادهای دانش آموزان در فصل تابستان اجرا می شود، گفت: امسال تعداد مدارسی که در آن ها برنامه های غنی سازی اوقات فراغت اجرا می شود، نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از 10 درصد افزایش یافته است.

اکبریان مهم ترین رویکرد آموزش و پرورش در برگزاری برنامه های غنی سازی اوقات فراغت را ارتقای فرهنگ قرآنی و گردشگری مذهبی عنوان کرد و ادامه داد: امسال نیز همانند سال های گذشته تلاش خواهیم کرد که بیش از پیش شعار سال را که توسط ارهبر معظم انقلاب اسلامی در ابتدای سال عنوان شد، عملیاتی کنیم.

وی در بخش پایانی سخنان خود با بیان اینکه دانش آموزان برای ثبت نام در هر یک از رشته های فرهنگی، هنری، ورزشی، مذهبی و کلاس های مهارت آموزی می توانند به پایگاه های مذکور مراجعه کنند، گفت: کلاس های طرح غنی سازی اوقات فراغت تا 30 شهریور ماه سال جاری برگزار می شود.