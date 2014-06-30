به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر نبي‌زاده مديرعامل سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري نيشابور اظهار كرد: شاعران ايران اسلامي كه دل در گرو ولايت دارند و در طول ساليان متمادي با اشعار خود كه جوهره ولايي داشته در تمامي ميدانهاي نظام مقدس انقلاب اسلامي ثابت كرده اند كه دنبال رو ولايت هستند و اينك همچنان در قالب شاعران رضوي مدافع راستين ولايت خواهند بود و از هيچ كوششي در اين زمينه دريغ نخواهندكرد و شعر ولايي را در تمام قرون و اعصار گسترش خواهندداد.

وي گفت: بمناسبت دهم تير سالروز ورود امام رضا(ع) به نيشابور و روز ملي خراسان شب شعر در محضر خورشيد با حضور شاعران مطرح كشور استان و شهرستان سعيد بيابانكي، سيد حميد رضا برقعي، هاشم رضا زاده، غلامرضا شكوهي، رضا رحيمي عنبران، موسي عصمتي، سيد حسين سيدي، عباسعلي حشمتي، ايمان كرخي، عبداله قرونه، عفت خادمي، مرضيه بيگم حسيني، فرشته خانلقي، محمد علي مهر آيين واميدشمسايي آخرين سروده‌هاي ناب خويش را با موضوع: امام رضا(ع)، ولايت، امامت، انتظار و... براي حاضرين قرائت خواهند كرد و گروه تواشيح سلسله الذهب به اجراي برنامه خواهند پرداخت.

نبي زاده تصريح كرد: شب شعر در محضر خورشيد روز سه شنبه 10 تير 93 ساعت 21بعد ازظهر بعد از افطار در محل محوطه فرهنگسراي سيمرغ نيشابوربا حضور پرشور مردم ولايت مدار برگزار مي شود.